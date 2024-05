Cine Teatro São Joaquim recebe especialistas para palestras gratuitas

A programação do mês de maio do projeto “Estado de InterAção no Cine Teatro São Joaquim”, já está disponível. Durante quatro dias ao longo do mês, a iniciativa promoverá, na Cidade de Goiás, palestras com especialistas do Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, além de apresentação circense e show com artistas goianos. Produzido pela Cereja do Cerrado Produções, o projeto tem por objetivo promover atrações artísticas, locais, regionais e nacionais até agosto de 2024, no Cine Teatro São Joaquim.



As atividades deste mês terão início na sexta-feira (3), às 19h, com uma palestra sobre o tema “Mulheres nas Artes Cênicas: Revoluções, subversões e reconstruções”, com Mariana Pimentel (RJ).



Já no dia 23 de maio, quinta-feira, às 8h, o Cine Teatro São Joaquim receberá a apresentação circense infantil “Pacha Mama”, do Grupo Asas do Picadeiro (GO). Nesse mesmo dia, às 19h, será a vez da palestra “O Audiovisual no Cerrado Brasileiro”, com Bruno Caldas (DF).



Na sequência, no dia 24 de maio, sexta-feira, às 19h, Flávio Helder Azevedo (SP/RJ) apresentará a palestra “Captação de Recursos de Mecanismos Públicos de Fomento”. Já a cantora Cláudia Vieira encerrará a programação do mês, no sábado, dia 25 de maio, a partir das 20h, com o show Laços.



“Preparamos uma série de eventos de formação e apresentações culturais que irão dinamizar e promover uma ocupação rica e diversa”, diz Rainy Ághata, idealizadora e produtora executiva da Cereja do Cerrado Produções.