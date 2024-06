Cine Teatro São Joaquim recebe espetáculo de dança neste sábado (29)

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) na cidade de Goiás, recebe o espetáculo “PRESSA”, do Grupo Bacae Dança neste sábado (29). A apresentação é gratuita e terá apenas uma sessão, às 19h. O projeto foi contemplado pelos editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC) do Estado de Goiás, promovido pela Secult.

PRESSA é um espetáculo de Dança Contemporânea que busca refletir sobre a banalização da urgência e os consequentes impactos na sociedade. A proposta também tem o intuito de inspirar alternativas para saída do ciclo vicioso da pressa, apontando benefícios da desaceleração das rotinas, a partir das potenciais possibilidades de pequenas ações diárias e intimistas.

As coreografias são uma interpretação da vida corrida da sociedade contemporânea. A correria, a pressão das redes sociais, prazos de entrega ‘para ontem’, o tempo nunca é suficiente para a conclusão das tarefas diárias. Com isso, há uma ilusão de que tudo é emergencial. Nas entrelinhas, fazemos o questionamento: realmente precisamos fazer [e ter] tudo tão rápido? Quanto custa viver atendendo às solicitações tão imediatas?

Serviço: Espetáculo “PRESSA”

Data: 29/06

Horário: 19h

Local: Cine Teatro São Joaquim – cidade de Goiás