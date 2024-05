Cine Teatro São Joaquim recebe turnê gratuita do espetáculo infantil

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura, na cidade de Goiás, recebe nesta quarta-feira (29), às 14h, a peça “O Mundo de Clarice”. O projeto foi contemplado pela Lei Federal Paulo Gustavo, mecanismo gerenciado pela Secult Goiás. Os municípios de Anápolis e Aparecida de Goiânia também irão receber a montagem, que tem entrada gratuita.



O espetáculo narra a história de uma aventura aquática que nasce a partir dos sonhos de uma menina criativa e das peripécias vividas com os seus brinquedos. Além de muito divertida, o enredo entrelaça com reflexões lúdicas sobre valores da amizade, imaginação na primeira infância e respeito ao meio ambiente.



A produção é do Coletivo Tônus, que mergulha nos detalhes do universo de Clarice ao som de uma trilha sonora original trazendo um espetáculo para toda família pelo viés de uma criança. “Essa peça aborda questões importantes que dialogam com a criança, como o respeito e o cuidado com o meio ambiente, relações de amizades, familiares e sociais, afetos e valores”, diz Eliana Santos, diretora da montagem.



Programação

Data 29/05 – Cine Teatro São Joaquim / cidade de Goiás, às 14h

Data 31/05 – Teatro Municipal de Anápolis, às 19h

Data 01/06 – Pontão de Cultura Cidade Livre / Aparecida de Goiânia, às 19h

Entrada gratuita