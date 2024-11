Cine Teatro São Joaquim sedia conferência sobre saúde e doenças

Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura, na cidade de Goiás, recebe, entre terça e sexta-feira (6a 8), a abertura e encerramento do VI Colóquio de História da Saúde e das Doenças, conferência realizada pelo Instituto Federal de Goiás (IFG). A programação é gratuita e inclui palestras na área de saúde, mesa-redonda com debates sobre relevantes temas e participação de diversos profissionais da área.



O Colóquio é um evento interdisciplinar, constituído por historiadores, médicos, arquitetos, antropólogos, cientistas sociais, museólogos entre outros profissionais que trazem suas percepções e olhares sobre os impactos da saúde e das doenças ao tecido social.

Cada vez mais, o evento tem atraído pesquisadores de outras regiões do país e estrangeiros, o que vem possibilitando a construção de uma rede de pesquisadores em torno da temática.



A 6ª edição do Colóquio também terá simpósios temáticos, de forma remota, que inclui oito palestras com professores de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, entre outros. Diversos temas serão abordados, entre eles o Césio-137 em Goiânia, medicina e política, nutrição e enfermagem. A transmissão será por meio deste link.



Confira a programação presencial:

Quarta-Feira (06)

Manhã - Credenciamento



14h – 17h - Mesa-redonda: Estética da Pele Enferma, com Dr. Ricardo dos Santos Batista (UNEB), Dra. Leicy Francisca da Silva (UEG), Dr. Doriam Erich de Castro (IFG)

Mediador: Dr. Robson Mendonça Pereira (UEG)

Local: Salão de Eventos IFG



19h – 21h - Conferência de abertura - Debates sobre a alimentação infantil, com a Dra. Gisele Porto Sanglard (Fiocruz/RJ)

Mediadora: Doutoranda Lara Alexandra T. da Costa (PPGH/UFG)

Local: Cine Teatro São Joaquim



Quinta-Feira (07)

09h – 12h - Simpósios Temáticos [On-line]



14h – 17h - Mesa-redonda: Fome, carência e doenças, com Dra. Ana Karine Martins Garcia (BECE), Dra. Sônia Maria de Magalhães (PPGH/UFG), Dr. Rildo Bento de Souza (PPGH/UFG)

Mediador: Dr. Leandro Carvalho Damacena Neto (IFG)

Local: Auditório UEG



19h – 21h - Homenagem à Maria de Fátima Cançado e Dr. Anuar Auad

Coquetel e Lançamento de livros

Local: Fundação Frei Simão Dorvi



Sexta-Feira (08)

09h – 12h - Reunião GT História da Saúde e das Doenças Local: Sala de Reuniões IFG



14h – 17h - Conferência de encerramento: Museu Histórico da FMUSP e seu acervo Dr. André Mota (FMUSP)

Mediadora: Dra. Sônia Maria de Magalhães (PPGH/UFG)

Local: Cine Teatro São Joaquim