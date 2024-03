Cine Teatro São Joaquim sedia espetáculo em homenagem a Cora Coralina

O Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, recebe neste sábado (23), às 19 horas, o espetáculo "Cora Coralina: Sobre Figos e Folhas", realizado pelo grupo Aprumano a Matula.

A montagem é um projeto contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura (FAC), do Governo de Goiás, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A apresentação terá intérprete de libras, e a entrada é gratuita. O espetáculo retrata Cora Coralina de forma poética, uma mulher que além de doceira e escritora tem inúmeras faces a serem reveladas ao público.

Grupo Teatral

Com foco no feminino, o grupo realiza projetos desde 2017 e mantém suas atividades através de editais de financiamento público para cultura, como o FAC. “Ficamos muito felizes, pois é uma oportunidade de reorganizar o grupo, amadurecer e nos prepararmos para novos trabalhos. Acreditamos que ser contemplados por esse edital de manutenção de grupos nos colocou justamente nesse lugar de revisar nossos projetos e unir forças para continuar a caminhada”, explica Ilmara Damasceno, integrante do grupo.



Serviço:

Espetáculo: Cora Coralina: Sobre Figos e Folhas

Direção e dramaturgia: Ribamar Ribeiro

Data: Sábado (23/03), às 19h

Local: Teatro São Joaquim - cidade de Goiás-GO

Entrada gratuita

Sessão: Livre