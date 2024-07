Cine Teatro São Joaquim tem programação de shows e oficinas gratuitas em julho

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura na cidade de Goiás, será palco de uma intensa programação no mês de julho, que inclui shows e oficinas. A iniciativa faz parte do projeto cultural “Estado de InterAção no Cine Teatro São Joaquim”, organizado pela produtora Cereja do Cerrado, com apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo. A entrada é gratuita e todas as apresentações acontecem às 20h.



Nesta sexta-feira (05) começa em grande estilo com o show “Positiva-idade” da cantora Cristiane Couto e banda. A artista promete o melhor da MPB, com canções de Djavan, Marisa Monte, Caetano Veloso, Cássia Eller e muito mais, além de participações especiais de Fernando Xandó, Rainy Ághata e Regina Jardim. No sábado (06) é a vez de Regina Jardim e banda, com o show “Caminhos que encantam”. No repertório, muita MPB, bossa nova e samba com interpretações de músicas de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Ary Barroso e Cartola, entre outros.



No dia 19 de julho, as artistas Elenízia da Mata e Helena Caetana apresentam um show de voz e violão. Já no dia 20 de julho, para fechar a programação do mês, Eduardo Fontilho apresenta seu show autoral. Canto e conto sobre suas vivências e experiências, a história de uma vida de busca por evolução, transformações e compreensão existencial, com música, emoção aflorada, amor, amar e alegria.



Oficina

O ator e diretor Wellington Dias ministrará a oficina “Jogos Teatrais na Construção da Verdade Cênica” nos dias 19 e 20/07, das 13h30 às 18h e das 13h às 16h30, respectivamente. A atividade é direcionada a maiores de 16 anos, especialmente profissionais da área teatral e aqueles que buscam aprimorar seu potencial criativo e comunicativo através das artes cênicas. Para participar, basta comparecer ao Cine Teatro São Joaquim nos dias e horários mencionados, sem necessidade de inscrição prévia.



O projeto

A iniciativa “Estado de InterAção no Teatro São Joaquim” apresenta uma diversidade de linguagens artísticas na programação, contemplando artistas locais, regionais e nacionais, bem como públicos de todas as idades e interesses. Além de eventos de formação, tais como oficinas e palestras, o projeto também conta com apresentações da cultura popular, atrações musicais, teatrais, circenses e de dança. As atividades tiveram início em março e seguem até agosto.



Programação

Sexta-feira (05/07), às 20h – Show “Positiva-idade”, com Cristiane Couto e banda

Sábado (06/07), às 20h – Show “Caminhos que Encantam”, com Regina Jardim e banda

Sexta-feira (19/07), às 20h – Show com Elenízia da Mata e Helena Caetana

Sábado (20/07), às 20h – Show com Eduardo Fontilho

Dias 19 e 20/07 - Oficina “Jogos Teatrais na Construção da Verdade Cênica”, das 13h30 às 18h e das 13h às 16h30