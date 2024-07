Cinegrafista da TV Anhanguera internado na UTI para tratamento no pulmão precisa de doação de sangue

O cinegrafista da TV Anhanguera, Laécio Almeida Santana, de 67 anos, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após se submeter a quatro cirurgias para um tratamento no pulmão e necessita de doação de sangue de qualquer tipo, segundo a família. As doações para Santaninha, como é conhecido, podem ser feitas no Hemolabor, no setor Aeroporto, em Goiânia.

Ao Daqui, a família explicou que Santaninha precisou fazer uma cirurgia para eliminação de um fungo no pulmão no dia 7 de maio, no Hospital São Francisco de Assis, na capital.

Contudo, após o retorno no dia 13 de junho, foi constatado que ele estava com água no órgão e um início de uma infecção na pleura, membrana que reveste os pulmões, ocasião em que precisou se submeter a uma nova cirurgia.

"Na recuperação dessa cirurgia, teve enfisema subcutâneo, precisando de outra cirurgia para fechar os buracos no pulmão porque o dreno não foi eficiente. Após essa cirurgia, foi transferido para a UTI, onde teve um sangramento para a pleura, o sangue não estava coagulando levando os médicos a operá-lo novamente para retirar esse sangue que estava parado na pleura para prevenir infecções”, disse uma parente.

Após algumas transfusões de sangue e plasma, houve vários episódios do pulmão “murchar”, de acordo com a família. Com isso, na última sexta-feira (28), Laécio passou por outra cirurgia.

No dia seguinte, foi necessário o uso de uma máscara de oxigênio para expandir o pulmão. Devido o procedimento, um ponto dos buracos que foram fechados abriu, o que resultou em um enfisema subcutâneo novamente. A equipe médica colocou mais um dreno para ajudar na remoção do ar que está se acumulando sob a pele, de acordo com a familia.

"Clinicamente ele está bem, porém, nessa última cirurgia que foi para lavar o sangue que foi jogado na pleura ele acabou tendo novamente uma enfisema subcutâneo. Agora, estamos todos em oração para que o dreno funcione e ele não precise de outra cirurgia. Como ele tomou bolsas de sangue precisamos repor. Eles estão pedindo 40 bolsas”, disse uma parente.

Paciente: Laécio Almeida Santana

Sangue: Qualquer tipo

Quantidade: 40 bolsas de sangue

Unidade: Hemolabor, Rua 5-A, nº 114, no Setor Aeroporto, em Goiânia

Horário: Segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h30

Contato: (62) 99822-0456 / (62) 3605-6600