Cinema do Bougainville reabre com salas vip e garçom, em Goiânia

Poltronas em couro reclináveis e mesa de apoio para alimentos, com cardápio exclusivo e até atendimento de garçom. Goiânia ganha as primeiras salas vips de cinema nesta quinta-feira (7). Após três anos desativado, o espaço no Shopping Bougainville reabre com um novo e moderno complexo para atender os amantes da sétima arte.

O complexo conta com cinco salas, sendo duas VIPs, e uma sala Magic D, com tecnologia de som e imagem superior às convencionais. Juntas elas têm 690 lugares e irão exibir os principais lançamentos do mercado de cinema. As salas reabrem com a estreia do filme 'Thor: Amor e Trovão'. 'Minions 2' e 'TOP GUN: Maverick' também estarão em cartaz.

Todas as salas serão equipadas com sistema de som Dolby 7.1 e caixas acústicas JBL, com alta tecnologia de som e imagem. Os frequentadores também terão à disposição duas bombonieres completas.

Para a reabertura do espaço, o Bougainville fechou com a rede mineira Cinemais, que em Goiás já atua em dois shoppings da capital, além de um de Anápolis e outro de Catalão, além de complexos em São Paulo e Minas Gerais. “Trabalhamos muito para retomar com as salas de cinema e é muito bom perceber que o nosso público terá uma experiência diferenciada”, diz a head de marketing do shopping, Amanda Starling.

Fechamento

Durante muitos anos, o cinema do shopping Bougainville se consolidou como referência cult na cidade. Mas em 2019, um impasse deixou muitos cinéfilos sem o tradicional ponto de encontro.

Na ocasião a Justiça determinou a interdição das salas a pedido da própria direção do centro de compras, após um laudo do Corpo de Bombeiros. Segundo o documento, a estrutura do local, que era operado pela mesma empresa desde 2005, não havia passado por reparos desde então e estaria deteriorada.

Houve um impasse, mas como os reparos estavam previsto em contrato, em março de 2020 o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou a rescisão. A antiga rede de cinemas, então, deu início ao processo de desocupação.