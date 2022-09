Circo Lahetô leva apresentações artísticas e oficinas para bairros das periferias de Goiânia

O Circo Lahetô leva apresentações artísticas e oficinas culturais para bairros periféricos da cidade de Goiânia por meio do projeto Cidade Viva - Circuito de Educação e Arte Popular, que será lançado neste sábado (17). O circo vai levar ocupações itinerantes para cinco regiões periféricas da capital, sendo a primeira delas a região Noroeste, no Jardim Curitiba III, de 19 a 25 de setembro.

O evento começa no sábado (17) às 8h, na sede do Circo Lahetô, localizado na Avenida H, Parque da Criança, setor Jardim Goiás, no fundo do Estádio Serra Dourada. A iniciativa busca levar educação, arte e cultura à população em vulnerabilidade que dificilmente tem acesso a esses setores.

O evento de lançamento contará com apresentações artísticas, atividades de formação para os participantes – oficineiros, líderes comunitários etc. A solenidade contará com a presença de autoridades, representes do setor cultural e realizadores do projeto.

Ocupações Itinerantes

Durante as ocupações, serão realizadas oficinas, debates, apresentações artísticas, atividades de lazer e torneios esportivos. Algumas ações ocorrerão sob a lona do Circo Lahetô, que será levada para as regiões ocupadas, e outras serão em locais públicos dos bairros, como escolas, praças e Centros de Referência da Assistência Social. Cada ocupação cultural itinerante durará cerca de uma semana.

As atividades serão comandadas por mulheres, negras e jovens das regiões ocupadas, que atuarão como educadoras sociais e oficineiras. Além das atividades culturais, artísticas e esportivas, a programação inclui discussões sobre pautas ligadas à juventude, gênero e direitos humanos das mulheres, igualdade racial e políticas afirmativas.

O Cidade Viva percorrerá cinco regiões de Goiânia, a começar pela região Noroeste. Em seguida, vai ocupar as regiões Oeste (Conjunto Vera Cruz II), Sul (Parque Amazônia), Leste (Vila Pedroso) e Oeste novamente (Jardim Cerrado). O público-alvo são crianças, adolescentes, jovens, mulheres cis e trans, homens cis e trans, idosos, famílias e moradores do setor onde o projeto será instalado e dos bairros próximos.

Ocupação na região Noroeste

No período de 19 a 25 de novembro, a ocupação cultural itinerante chega ao bairro Jardim Curitiba III. Ao longo de seis dias serão realizadas 13 oficinas de street dance, break, capoeira angola, arte circense, discotecagem, percussão, teatro, foto, video, boneca abayomi, maquiagem em pele negra, penteados afro e direito à saúde.

As oficinas também vão discutir saúde mental e auto-cuidado, em uma roda de conversa com adolescentes sobre cultura hip hop e vozes periféricas. A programação contará também com Feirinha Cultural, Preta Poesia na Praça, cortejo com Circo Lahetô, Coró de Pau e Movimento Pau a Pique, além de diversas apresentações musicais.

Na música, apresentam: Terno de Congo Catupé Dourado, espetáculo Circo Magia & Estripulia, com do Circo Lahetô; e teatro infantil Mundo Cerrado, com o Grupo Arte e Fatos. Além dessas atrações, as ocupações vão contar com batalha de MCs, discotecagem e torneios esportivos.

Lançamento do Projeto Cidade Viva

Quando: 17 de setembro (sábado), às 8h30

Local: Circo Lahetô (Parque da Criança, Jardim Goiás)

Programação do lançamento

8h – Acolhida com artistas do Circo Lahetô

8h30 – Apresentações artísticas (Coró de Pau, Mestre Vermelho e cantora Emi Santos)

9h30 – Abertura solene com participação de convidados de honra

10h30 – Ação formativa para educadores sociais e oficineiros