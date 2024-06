Circo Laheto realiza festa junina na perna-de-pau neste domingo (30)

Neste domingo, 30 de junho, às 17 horas, o Circo Laheto faz sua tradicional festa junina com quadrilha na perna-de-pau. A entrada custa R$ 10 e a renda será revertida para o projeto Arte, Circo e Cidadania, que atende crianças e adolescentes de escolas públicas da região Leste de Goiânia.



Os educandos do Circo Laheto dançam a quadrilha tradicional, com direito a caminho da roça, cavalinho, balencê, mas tudo isso feito nas alturas, já que todos usam pernas-de-pau. Ainda tem muita música, dança e apresentações circenses adaptadas para os festejos juninos.



Além de muita festança, vai ter comilança também, com barracas de comidas típicas. E ainda tem a fogueira, forró ao vivo com tema Festa da Colheita, em que cada um pode levar um prato de comida típica e compartilhar.



Serviço: Festa Junina do Circo Laheto

Data: 30 de junho

Local: Circo Laheto, Parque da Criança, Jardim Goiás (ao lado do Estádio Serra Dourada)

Horário: 17 horas

Valor: R$ 10