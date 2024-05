Circo Norte Americano une tradição e solidariedade em ação para o Rio Grande do Sul

Em um gesto de comoção e apoio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, o Gran Circo Norte Americano realizará o Dia D Solidário em sua apresentação de sábado, dia 11 de maio, às 20 horas. A iniciativa convida o público a contribuir com doações de alimentos não perecíveis, água mineral ou material de limpeza em troca de meia entrada para qualquer área da plateia.

"Acompanhamos com pesar a situação devastadora que atingiu o Rio Grande do Sul", afirma George Stevanovich, diretor do Gran Circo Norte Americano. "Embora nosso circo não tenha sido afetado diretamente, sentimos a dor de nossos conterrâneos e queremos demonstrar nossa solidariedade da maneira que melhor sabemos: com alegria e união."

Um espetáculo para toda a família

O Dia D Solidário oferece ao público a oportunidade de vivenciar um espetáculo inesquecível, unindo a tradição circense à tecnologia moderna. Artistas internacionais de países como Espanha, México, França, Alemanha, Austrália, Portugal e Argentina apresentam malabarismos, palhaçadas, contorcionismo e o famoso globo da morte, garantindo a diversão de toda a família. Uma das atrações mais apreciadas é o carro transformer, que encanta especialmente os pequenos.

"A família Stevanovich tem mais de 150 anos de tradição circense", explica Stevanovich. "É um compromisso que levamos muito a sério: levar alegria e cultura para pessoas de todas as idades. Acreditamos que a arte tem o poder de unir e fortalecer as pessoas, especialmente em momentos difíceis."



Serviço: Dia D Solidário - Gran Circo Norte Americano

Quando: Sábado, 11 de maio de 2024, às 20 horas

Onde: Av. Rio Verde, ao lado do Buriti Shopping

Quanto: Meia entrada com doação de 1 kg de alimento não perecível, água mineral ou material de limpeza. Valores de inteira na bilheteria ou site.

Informações: https://www.guicheweb.com.br/



Sobre o Gran Circo Norte Americano

O Gran Circo Norte Americano é a matriz dos circos da família Stevanovich e está em turnê pela América Latina há 25 anos. A trupe, na 6ª geração, tem o compromisso de levar alegria e diversidade cultural às pessoas de todas as idades. A tradição circense se une à tecnologia moderna em um show de luzes e efeitos especiais, proporcionando uma experiência única ao público.