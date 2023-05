Circuito das Cavalhadas 2023 terá encenações em 13 cidades de Goiás; veja programação

As tradicionais encenações das Cavalhadas tiveram calendário de 2023 publicado nesta segunda-feira (15). Neste ano, a representação teatral da tradição medieval europeia vai acontecer em 13 municípios goianos. A novidade desta edição é que Luziânia passa a integrar o circuito.

As Cavalhadas vão acontecer entre maio e outubro e, ao todo, são R$ 3 milhões em investimentos estaduais para manutenção da manifestação cultural goiana. “Eu não acredito em um Estado que não cultive, não se orgulhe e não mostre a sua história para todas as gerações”, ressaltou o governador Ronaldo Caiado em evento de divulgação das encenações.

No mês de maio, as Cavalhadas acontecem em Jaraguá, Pirenópolis, Posse e Santa Cruz de Goiás. Em junho, a encenação acontece em Palmeiras de Goiás, Hidrolina, Luziânia, Crixás e São Francisco de Goiás. Em julho, o evento acontece apenas em Santa Terezinha de Goiás. Após pausa de um mês, em setembro, as cavalhadas são em Corumbá e em Pilar de Goiás. Por fim, a última batalha acontece em outubro na primeira capital do estado, na cidade de Goiás.

A expectativa do governo é que, na edição do ano que vem, os municípios de Niquelândia e Silvania entrem no circuito. Uma organização da sociedade civil foi contratada para assumir a gestão dos recursos e atender as demandas dos cavalheiros.

História

A encenação das Cavalhadas é uma prática cultural que foi instalada no interior do Brasil através da cultura religiosa portuguesa. Existem registros históricos das cavalhadas no interior do Brasil já no século XVI.

Historicamente, as encenações fazem referência às batalhas dos cristãos (com trajes azuis) contra mouros islâmicos (vestidos em vermelho) durante tentativa de ocupação da península ibérica. A segunda batalha encenada é a dos cristãos ibéricos contra os Mouros.

Nas encenações, é possível ver representados os cristãos, os mouros, a nobreza e o povo. A corte portuguesa trouxe essa tradição ao Brasil e a prática foi mantida no interior de Goiás.

Calendário - Circuito das Cavalhadas 2023

• Santa Cruz de Goiás - 27 a 28 de maio

• Posse - 27 a 28 de maio

• Jaraguá - 27 a 29 de maio

• Pirenópolis - 28 a 30 de maio

• Luziânia - 3 de junho

• Palmeiras de Goiás - 9 a 11 de junho

• Hidrolina - 9 a 11 de junho

• São Francisco de Goiás - 17 e 18 de junho

• Crixás - 24 e 25 de junho

• Santa Terezinha de Goiás (Cedrolina) - 15 e 16 de julho

• Pilar de Goiás - 9 e 10 de setembro

• Corumbá de Goiás - 8 a 10 de setembro

• Cidade de Goiás - 14 e 15 de outubro