Circuito das Cavalhadas em Santa Terezinha de Goiás acontece neste fim de semana

Mais uma etapa do Circuito de Cavalhadas vai acontecer no distrito de Cedrolina, em Santa Terezinha de Goiás, nos dias 15 e 16 de julho. A festa tem disputa entre cavaleiros em um campo aberto e ao som da banda da cidade. Este ano o circuito vai acontecer em 15 municípios, de acordo com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

As Cavalhadas de Cedrolina tem 63 anos de tradição e são realizadas no Estádio Alexandre Pereira de Godoy. Os atores que encenam durante o evento são os próprios moradores da cidade. O espetáculo é acompanhado por milhares de pessoas.

A encenação das cavalhadas, conta a história da batalha entre mouros e cristãos. Onde o rei Cristão oferece dinheiro e a mão da filha em casamento ao rei Mouro, para evitar a guerra. A proposta é recusada pelos mouros. Então os cavaleiros saem da cidade em direção ao campo, empunhando lanças, espadas ou garruchas, simbolizando os combates sangrentos. No final, os cristãos conseguem capturar os mouros, que então recebem o batismo cristão.

Circuito das Cavalhadas

A Secult anunciou que as cidades de Santa Cruz de Goiás, Pirenópolis, Luziânia, Palmeiras de Goiás, Hidrolina, São Francisco de Goiás, Santa Terezinha de Goiás (Cedrolina), Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás, Cidade de Goiás, Crixás, Posse e Jaraguá, vão participar do circuito este ano. Para 2024, Niquelândia e Silvânia também receberão investimentos e ações de forma a se preparem para o evento.

As cidades que vão receber as etapas do circuito, receberam verba de recursos estaduais para contribuir com a realização das festas, assessórios próprios do evento e outros custos.