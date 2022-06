Cirurgia de siamesas é finalizada com sucesso depois de duas horas e meia

A cirurgia de expansão de pele das irmãs siamesas Valentina e Heloá terminou com sucesso depois de duas horas e meia. O procedimento foi comandado pelo médico Zacharias Calil e parte de sua equipe e ele declarou ao final do procedimento que ocorreu como planejado. Elas seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia.

As crianças são naturais de Guararema, São Paulo, mas devido ao tratamento a família se mudou para Morrinhos, no Sul de Goiás. O expansor de 700 ml foi colocado nas gêmeas siamesas, sendo o quarto procedimento de preparação para a cirurgia de separação das irmãs. Isso porque a cirurgia completa só deve ocorrer no final do segundo semestre de 2022.

Valentina e Heloá nasceram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Os pais das meninas, segundo a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), OS que faz a gestão da unidade, se demonstraram esperançosos com o novo procedimento, que é fundamental para o ganho de pele das crianças e para a preparação para a cirurgia de separação.

Nesta cirurgia, de acordo com a OS, foi realizada com uma técnica inovadora de aromaterapia, que utiliza os aromas preferidos de cada paciente no momento da anestesia. A gerente de enfermagem do Hecad, Murichaine Marques, explica que a aromaterapia ajuda a tornar o momento da anestesia mais confortável e acolhedor para as crianças.

Valentina e Heloá permanecerão internadas no Hecad e serão acompanhadas pelas equipes médica e assistencial, visando a completa recuperação das crianças após a cirurgia.