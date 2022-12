Cirurgias na Santa Casa deixam de ser realizadas devido a baixo estoque de sangue; veja como doar

A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia procura, com urgência, por doações de sangue. O estoque do hospital está em níveis muito baixos, o que já impossibilita a realização de alguns procedimentos cirúrgicos. Segundo a instituição, o banco já está vazio para alguns tipos sanguíneos, e o material que se encontra disponível também está perto do fim. A maior demanda dos estoques é pelo sangue ‘O positivo’.

A gerente de controle técnico da Santa Casa, Izabela Mendes, ressalta que existem cinco pacientes já internados na unidade à espera de cirurgias que precisam de mais bolsas de sangue. Além dessa demanda mais urgente, o hospital tem uma fila de espera de cerca de 90 pacientes para cirurgias eletivas. As áreas de cirurgia geral, cardiologia, urologia, oncologia, hematologia, cirurgia vascular e transplantes são as mais afetadas.

Izabela destaca ainda que o estoque para sangue tipo 'AB-', 'A-', 'O+', 'B+', 'B-' e 'O-' estão zerados. "A gente precisa mesmo desse ato solidário da sociedade", reforça a gerente da Santa Casa.

Para a enfermeira do Banco de Sangue da Santa Casa, Fernanda de Souza Moreira, a falta de informação é o que mais impede as pessoas de doarem. “As pessoas poderiam se tornar doadoras caso conhecessem melhor o processo de doação”, reforça.

Saiba como doar

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, ter no mínimo 50 quilos, uma boa condição de saúde, ter se alimentado e dormido bem antes da doação, além, claro, de portar documento oficial com foto. Vale lembrar que menores de idade precisam de autorização dos responsáveis para doar.

Alguns pontos podem desclassificar o sangue de um doador, segundo Fernanda. “Se você estiver gripado não pode doar, nem se tiver ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas”, frisa. A enfermeira ressalta ainda que quem realizou procedimentos como botox, tatuagem ou perfuração de piercing nos últimos 12 meses, também está impeditivo de receber o material doado.

Fernanda chama atenção para a legislação que dá benefícios para aqueles que se tornam doadores frequentes. “A lei estadual número 12.121 garante, entre outras coisas, o atendimento prioritário no atendimento no sistema estadual de saúde, e a meia-entrada para serviços de cultura, esporte e lazer ligados ao Estado ou a parceiros privados deste”, pontua.

Você pode doar comparecendo presencialmente no banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia com um documento oficial com foto. Também é possível agendar a doação pelo número (62) 3254-4283.