Cliente é agredido por funcionários de supermercado após acharem que ele furtaria produtos

Um cliente foi agredido por funcionários de um supermercado da rede Tatico após eles acharem que o homem furtaria produtos do estabelecimento, no setor Centro-Oeste, em Goiânia. A denúncia foi registrada por testemunhas que faziam compras no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desorientado, com vários hematomas na cabeça e membros superiores. Um vídeo mostra o momento em que ele é resgatado.

"Ele não estava roubando. Ele levantou a mão, tirou a camisa, não tinha nada. O rapaz falou que não estava roubando e estava com o dinheiro na mão. Ele mostrou o dinheiro, mas o segurança mandou ele tirar a roupa e ele ficou só de cueca dentro do supermercado”, relata Wilmar Viana.

Por não ter o nome divulgado, o jornal não conseguiu atualizar o estado de saúde do cliente ferido até a última atualização desta matéria.

Durante a confusão, segundo as testemunhas, os funcionários começaram a agredir o homem e o fizeram sair de dentro do supermercado. Do lado de fora, o homem foi agredido por cinco funcionários, que chegaram a bater nele com uma barra de ferro.

"Pegaram ele pelo pescoço. Bateram nele lá dentro. Juntaram todos para bater nele e quando saíram para fora, os meninos que empurram o carrinho começaram a bater nele. Os funcionários pegaram uma barra de concreto do outro lado da rua, tiraram a barra do carrinho e bateram nele. Também bateram com cacetete. Se a gente não interviesse, eles tinham matado ele”, explica Fabiana.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Confira nota na íntegra do Tatico

Os Supermercados Tatico, servem da presente nota para esclarecer que, após a análise das imagens capturadas pelo sistema de monitoramento por câmeras, os fatos não aconteceram conforme o noticiado na imprensa, e que aguarda o desdobramento da investigação policial, sendo que todas as imagens serão apresentadas, no momento oportuno, à autoridade policial competente.

O grupo de Supermercados Tatico, encontra-se estabelecido no Estado de Goiás há 37 anos, referência em seu ramo, e não compactua com qualquer tipo de agressão, e nos colocamos ao inteiro dispor para todos e quaisquer esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção.