Cliente gera revolta após pedir para confeiteira fazer bolo de graça e ainda chamá-la de mão de vaca

Acostumada a encantar a todos com a doçura de seus bolos e sobremesas, Dayane Silva, de 29 anos, se surpreendeu ao receber uma proposta amarga de uma cliente. A mulher tentou contratá-la para fazer um bolo de 3kg de graça, sob a justificativa de que a profissional havia começado a trabalhar na área há pouco tempo. Diante da recusa de Dayane, a cliente a chamou de “mão de vaca”. Na internet, as pessoas se revoltaram com a situação e apoiaram a confeiteira.

“Me senti desvalorizada. Pelo fato de estar iniciando, a pessoa me propor a fazer um trabalho de graça. Mas depois eu ri bastante da situação e decidi postar nas redes sociais”, disse Dayane em entrevista ao Daqui.

De acordo com a profissional, a paixão por doces sempre a acompanhou. Quando ela e o marido decidiram começar a vida do zero em Anápolis, a oportunidade de ganhar dinheiro não tinha como não ser através de doces e bolos. A jovem se profissionalizou e ainda enfrenta dias inteiros tentando vender os doces na rua. Por isso, a proposta da cliente não foi bem vinda.

O pedido foi feito na segunda-feira (24). A cliente procurou a confeiteira pela internet e disse que queria pedir um bolo de 3kg para o dia seguinte. Na mensagem de texto, ela explica que já havia gastado muito dinheiro na decoração da festa e, por isso, não queria gastar mais com o valor do bolo.

“A parte do valor que é a condição. Eu vi que você está começando agora e queria te propor a fazer ele pra mim de graça. É bom que você teria fotos [ do bolo ] pra postar no seu perfil. [...] Como você está no início, acho que seria uma boa pra você poder treinar”, escreveu a cliente.

Em choque, Dayane negou a proposta e explicou à mulher que, apesar de ela estar começando, a produção dos doces demandava custos que ela precisava pagar. “Tenho gastos com materiais, água, energia e o meu tempo, que é o mais precioso. Infelizmente não vou poder fazer, dessa forma não”, respondeu.

A cliente ainda insistiu. “Mas é só um bolo, nem vai custar tão caro. É baratinho”, afirmou. E Dayane retrucou: “Se acha baratinho então paga, ué”.

Com isso, a cliente se revoltou com a confeiteira. “Tudo bem então, mão de vaca. Desse jeito ninguém nunca vai comprar nada de você. Vou ver com outra que faça. Quem perde é você. Passar bem”.

O Daqui não conseguiu localizar a cliente para que ela se manifestasse sobre o caso.

‘Males que vêm para bem’

Dias depois da proposta, Dayane decidiu compartilhar a conversa nas redes sociais em uma trend chamada “clientes sem noção”. Atualmente, o vídeo já ultrapassou as 70 mil visualizações. “O povo não dá valor no trabalho dos outros”, lamentou uma internauta.

O apoio não ficou somente nas mensagens. Segundo a confeiteira, com o vídeo viralizado muitas pessoas começaram a encomendar bolos e doces. “Tem males que vêm pra bem, e foi o que ocorreu comigo”, afirmou.