Cliente suspeito preso após fingir mal-estar para não pagar conta em Goiânia consegue liberdade

O homem que foi preso suspeito de fingir mal-estar para não pagar uma conta de R$ 6 mil em um bar de Goiânia, no último sábado (16), teve concedida a liberdade provisória no final da tarde desta segunda-feira (18) sem o pagamento de fiança.

Em uma primeira decisão logo após a prisão, a Justiça concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$ 10 mil. Nesta nova determinação, a juíza Maria Antônia de Faria concedeu a soltura sem o pagamento da fiança depois do homem, que é barman e que está sendo atendido pela Defensoria Pública, afirmar não ter condições de arcar com a conta.

O gerente de um bar do setor Marista relatou em depoimento para a polícia que um grupo consumiu picanha, cerveja, petiscos, whiskey, licor, chopp, gin, champagne, vodka, camarão e outros alimentos no estabelecimento. Mas as pessoas que acompanhavam o homem foram embora e deixaram a conta para ele. Foi então que ele informou que precisava ir embora, porque estava passando mal.

A gerência acionou o Corpo de Bombeiros e a equipe de socorristas constatou que ele estava fingindo. Questionado, ele disse que não tinha dinheiro para pagar a conta e a polícia foi chamada. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.

Apesar da soltura, o barman deve cumprir algumas medidas cautelares, como: comparecer a todos os atos e termos do processo, comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades até o dia 10 de todo o mês; dever de recolhimento domiciliar no período noturno nos dias de folga; proibição de se aproximar de testemunhas ou vítimas para efeito de intimidação; proibição de frequentar bares, prostíbulos e locais de má fama para evitar o cometimento de novas infrações e manter endereço atualizado nos autos.