Clube de Costura lança oficina de customização de abadás

O Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping, oferece uma variada programação de cursos de costura para fevereiro de 2024.

O destaque fica para a oficina "Customize Seu Abadá" para quem já está na contagem regressiva para o Carnaval, seja para o folião ou para quem quer aproveitar as oportunidades comerciais que a data oferece. Marcado para o dia 9 de fevereiro, das 13h às 17h, o curso ensinará a personalizar abadás em uma sessão de 4 horas.

"Este curso é uma oportunidade única para os amantes do Carnaval. Eles poderão trazer seus abadás e dar um toque pessoal, aprendendo técnicas de customização com nossos instrutores especializados", destaca Rogélia Pinheiro, gerente do Clube de Costura.

A agenda de fevereiro terá os cursos: "Modelagem", "Corte e Costura", "Prática em Máquinas Industriais", além dos novos "Costura Criativa Bolsa e Necessaire" e "Itens Cozinha".

Os cursos oferecidos pelo Clube de Costura abrangem desde habilidades básicas até técnicas avançadas, atendendo a diversos interesses e níveis de experiência em costura. As inscrições estão abertas e podem ser feitas online. Mais informações estão disponíveis no Instagram do Clube de Costura (@ClubedeCostura) ou pelo WhatsApp no número 62 985916597.