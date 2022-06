Clube de tiros realiza feira de armas em Goiânia

Um clube de tiro de Goiânia está promovendo uma feira de armas em Goiânia. O evento começou nesta segunda-feira (6) e vai até o próximo domingo (12). Ele é aberto ao público em geral, apesar de ser voltado para apreciadores de produtos do tipo. A expectativa da organização é de que a movimentação financeira em vendas seja milionária, o que reflete o crescimento do número de armas registradas no País e em Goiás nos últimos anos.

A feira é realizada no Clube de Tiro Leder Pinheiro, na Vila Aurora Oeste. Lá está ocorrendo a exposição de armas que estão disponíveis para a venda. Os equipamentos ficam expostos descarregados e presos por um cabo de aço. São 16 produtos expostos, oito em cada mesa. “Fizemos esse mesmo evento em 2019 e movimentamos cerca de R$ 1 milhão. Este ano a expectativa é de R$ 1,5 milhão”, diz Leder Pinheiro, proprietário do local que tem 1,5 mil filiados.

As armas comercializadas são da marca Taurus e as munições da marca CBC. A Taurus anunciou um reajuste médio de 12% no valor das armas a partir de julho de 2022. “É uma ótima oportunidade para quem quer comprar com desconto, especialmente antes do preço subir. Temos armas aqui com mais de R$ 1 mil de desconto”, explica Pinheiro.

A cultura armamentista vem crescendo no Brasil. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 mostram que em 2017 a Polícia Federal informava que o Sistema Nacional de Armas (Sinarm) continha 637,9 mil registros de armas ativos. Ao fim de 2020, este número subiu para 1,2 milhão, um aumento de mais de 100%. Foram registradas 186 mil armas novas por civis, um crescimento de 97,1% em comparação a 2019.

O número de pessoas registradas como Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) junto ao Exército Brasileiro também cresceu. Passou de 200,1 mil em 2019 para 286,9 mil em 2020, um aumento de 43,3%.

Em relação às armas vinculadas ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma) do Exército Brasileiro, houve um crescimento exponencial de armas de atiradores desportivos, que tiveram 111,5 mil novos registros, 36,8% a mais que 2019. Este sistema é dedicado aos CACs e as armas particulares de magistrados e militares.

Entre janeiro e outubro daquele ano, 2,7 mil armas foram registradas no Exército Brasileiro em Goiás, 65% a mais que em 2017 inteiro, quando foram cadastrados 1,6 mil armamentos. “Em 2022, apenas entre abril e maio foi R$ 1,4 milhão de vendas aqui”, diz Pinheiro, que possui uma loja de armas junto com o clube de tiro.

No Brasil, caso o cidadão cumpra os pré-requisitos, é permitido ter a posse de até quatro armas junto a Polícia Federal. Quem tem o certificado de registro como CAC junto ao Exército Brasileiro pode ter mais. O atirador desportivo pode adquirir até 30 armas de uso permitido e 30 de uso restrito, para o caçador são permitidas até 15 armas de uso permitido e 15 de uso restrito e o colecionador até cinco armas, de uso permitido, de cada modelo e até cinco, de uso restrito, de cada modelo.

Entretanto, estes números podem ser alterados, pois tramita no Congresso o Projeto de Lei n° 3723/2019 que discute mudanças no Estatuto do Desarmamento. Atualmente, ele está no Senado e divide opiniões entre os parlamentes.

Outras atividades

Na segunda-feira (6), a feira atendeu exclusivamente membros da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia. Nesta terça-feira (7) foi a vez dos membros das Polícia Militar. A partir desta quarta-feira (8) ela é aberta ao público em geral. Além da venda de armas, também serão promovidas palestras com até 40 participantes cada. “São sobre assuntos que geram dúvidas na nossa comunidade como, por exemplo, como se tornar um instrutor credenciado da Polícia Federal”, diz Pinheiro.

Será promovida ainda uma palestra que mostrará as vantagens e desvantagens de se ter um revólver ou uma pistola e outra comparando os calibres .40 e 9 milímetros (mm). “Nenhuma arma será usada para demonstrações nas palestras, apenas slides”, enfatiza Pinheiro. No entanto, o stand de tiros estará aberto para filiados e convidados de outros clubes de tiros realizarem atividades práticas. “Ao longo do fim de semana, junto com nossa equipe de instrutores, apresentaremos outras armas para que eles possam testar.”