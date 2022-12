CMTC cria duas linhas para levar público ao Natal do Bem, em Goiânia

A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) criou duas linhas para quem desejar ir ao Natal do Bem que está acontecendo no Centro Cultural Oscar Niemeyer, localizado na região sul da capital as margens da BR-153 e GO-020. As linhas funcionam de 29 de novembro a 1º de janeiro de 2023 e o valor cobrado será o mesmo das que já existem.

De acordo com a CMTC o objetivo é atender os usuários que desejam ir às atrações Natal do Bem. Os ônibus vão operar de terça-feira à domingo das 18h às 20h30 saindo dos terminais Praça da Bíblia e Isidória. Veja abaixo as rotas e horários de funcionamento do serviço:

Linha 990 com saída do terminal Praça da Bíblia e rota pela Praça Cívica até o Oscar Niemeyer: passa pela Rua 256; Av. Universitária; Praça Cívica; Av. 83; Av. Fued José Sebba; Rod. BR-153 e Rod. GO-020 até o Centro Cultural Oscar Niemeyer. O embarque será na plataforma A, na mesma baia das Linhas 021 e 024.

Linha 991 com saída do terminal Isidória e rota pelo Flamboyant até o Oscar Niemeyer: passa pela Av. 2ª Radial; Av. Recife; Av. I; Shopping Flamboyant e Rod. GO-020 até o Centro Cultural Oscar Niemeyer. O embarque será na plataforma B, na baia das Linhas 015, 198 e 934.

Horários de saída dos terminais de acordo com a CMTC:

Terça à Sexta-feira - Praça da Bíblia (Linha 990):

18h - 19h05 - 20h10 - 21h15 - 22h25 - 23h30

Terça à Sexta-feira - Isidória (Linha 991):

18h - 19h03 - 20h05 - 21h10 - 22h20 - 23h30

Sábado e Domingo - Praça da Bíblia (Linha 990):

18h - 18h40 - 19h20 - 20h - 20h40 - 21h20 - 22h - 22h40 - 23h20

Sábado e Domingo - Isidória (Linha 991):

18h - 18h40 - 19h20 - 20h - 20h40 - 21h20 - 22h - 22h40 - 23h20

Segundo a CMTC além das duas linhas criadas para o evento, outras que já funcionam passando pela rodovia GO-020 contiunuam:

-Linha 283 – T. Senador Canedo / GO-020 / T. Bíblia;

-Linha 983 – T. Senador Canedo / Go-020 / Flamboyant;

-Linha 582 – T. Bíblia / Bela Vista / Roselândia.

Natal do Bem 2022

A estrutura montada às margens da BR-153 e da GO-020 foi decorada com 800 mil pontos de luz para as festividades, que serão realizadas no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A cerimônia de abertura terá a Cantata de Natal, apresentada pelo Coro Infantil Gustav Ritter, e a Parada Natalina, com desfiles temáticos e participação de personagens para interação com os visitantes.

Além disso que for ao local vai ter acesso à Vila de Natal, apresentações de teatro e músicas clássicas de Natal, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses. O evento também contará com um parque infantil e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para as crianças.