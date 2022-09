CMTC divulga as linhas de ônibus que vão circular na Praça Cívica; confira

A partir desta quarta-feira (14), 39 linhas de ônibus começaram a circular pelo anel interno da Praça Cívica, em Goiânia. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) divulgou também que outras seis linhas passaram pelo local, porém pelo anel externo.

De acordo com a empresa, as linhas 003, 008 e 013, que ligam os terminais Maranata, Veiga Jardim e Recanto do Bosque à rodoviária da capital, são exemplos de rotas que começam a trafegar pelo anel interno da praça. Além desses, confira a lista abaixo com as demais 36 linhas.

O embarque dos passageiros que usam as linhas 002, 006, 007, 023, 180 e 193 continuará sendo feito no anel externo da praça. O presidente da companhia, Tarcísio Abreu, explica que o objetivo é fazer com que todas as linhas de ônibus usem o anel interno, mas destaca que ainda é preciso planejamento.

“Neste primeiro momento, o nosso foco é acompanhar essa operação, verificar o movimento no local, para que a gente possa tomar a decisão de qual será a melhor operação, ou se alguns ônibus vão circular na alça externa. Mas o nosso objetivo é que tudo opere no anel interno, conforme planejado”, afirmou.

Até o momento, a Prefeitura de Goiânia informou que apenas o transporte coletivo poderá transitar pelo anel interno, que será usado para treinamento aos motoristas. Enquanto isso, quem vive ou precisa passar pela região segue circulando pelo anel externo e sofrendo com os atrasos.

Linhas que circulam no anel interno e que chegam na Praça Cívica pelas Av. Dona Gercina, Av. 85, Av. 83 e Rua 10:

003 - T. Maranata / Rodoviária / Eixo T-7;

004 - T. Garavelo / Centro / Eixo T-9;

008 - T. Veiga Jardim / Rodoviaria / Eixo 85;

013 - T. Rec. do Bosque / Rodoviária / Centro;

017 - T. Cruzeiro / Centro / Rodoviária;

018 - T. Araguaia / Centro Gyn. / Via BR-153;

019 - T. Cruzeiro / T. Bíblia;

027 - T. Bandeiras / T. Bíblia / Via Luis De Matos;

029 - T. Bandeiras / Av. Alpes / Rodoviária;

035 - T. Garavelo / Rodoviária / Eixo T – 63;

042 - T. Pe. Pelágio / Finsocial / Centro;

164 - Vera Cruz / Campinas / Universitário;

167 - T. Pq. Oeste / T. Dergo / St. Universitário

168 - T. Rec. do Bosque / Campinas / Centro;

169 - Morada Nova / Centro;

170 - T. Rec. do Bosque / Centro / Praça Cívica;

175 - T. Bandeiras / T. Bíblia - Via T-63;

180 - T. Rec. do Bosque / Rodoviária / St. Universitário;

187 - T. Pq. Oeste / Centro / Via Detran;

225 - Vale Dos Sonhos / Guanabara / Rodoviária / Centro;

257 - Aruanã II / St. Universitário / Centro;

261 - Aruanã II / Água Branca / Centro;

262 - Vale Dos Sonhos / Jd. Guanabara / Centro;

268 - PC Campus / Centro / Via Crimeia Leste;

269 - PC Campus / Goiânia II / Centro;

270 - PC Campus / Centro / Via Crimeia Oeste;

277 - T. Cruzeiro / Pq. Amazonia / Rodoviaria;

280 - Vale Dos Sonhos / Jd. Guanabara III / Centro;

400 - Circular / Via Independência;

401 - Circular / Via Praça Walter Santos;

405 - Aruanã II / Independência / Centro;

406 - Aruanã II / Serra Dourada / Centro;

601 - Jardim Tiradentes / Colégio Marista;

602 - Colina Azul II / Colégio Marista;

603 - Independência Mansões / Colégio Marista / Via T-10;

606 - Jardim Das Oliveiras / T. Bíblia / Centro / Av. Independência;

909 - Forteville / T. Bandeiras / Rodoviária;

919 - T. Bíblia / Av. T-10 / T. Isidória;

920 - T. Bíblia / T. Isidória / Av. T-10.

Linhas que circulam no anel externo e que chegam na Praça Cívica pela da Av. 84:

002 - Parque Atheneu / T. Isidoria / Rodoviária;

006 - T. Veiga Jardim / Centro / Eixo 90;

007 - T. Vl. Brasilia / Centro / Rodoviária;

023 - T. Praça A / Praça Cívica / Flamboyant;

180 - T. Rec. do Bosque / Rodoviária / St. Universitário;

193 - PC Trindade / Rodoviária / Via Flamboyant.