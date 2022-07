Cobrança de estacionamento em shopping de Goiânia passa a valer a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (25), os clientes do Passeio das Águas precisarão pagar até R$ 5 reais para deixar um veículo estacionado dentro do shopping, que fica localizado na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. Segundo a administração, a mudança visa “otimizar” o serviço.

Para carros, a cobrança será de R$ 5 pelo período de 12 horas. Pelo mesmo tempo, motos pagam R$ 2 de segunda a sexta-feira, e R$ 4 aos sábados e domingo. Porém, o shopping informou que haverá isenção da taxa de estacionamento em casos específicos.

"Ainda haverá um período de gratuidade. O cliente terá isenção da taxa de estacionamento de segunda-feira a quinta-feira, para aqueles que visitarem o shopping até às 14 horas e que comprovarem o consumo mínimo de R$ 60”, detalhou a administração em nota à imprensa.

A mudança foi anunciada na rede social oficial do shopping e gerou revolta de clientes, que comentaram na publicação. “Parabéns a administração, vão conseguir acabar com os poucos que ainda vão passear no shopping”, publicou um usuário. “Acabou a preferência”, afirmou outra.

O shopping foi inaugurado em 2013 com 4 mil vagas de estacionamento e, durante nove anos, ofereceu o serviço de forma gratuita. Porém, afirma que a mudança foi necessária para “otimização”. Para isso, instalou 16 terminais de pagamento espalhados pelo centro de compras e dois caixas presenciais.