Colégio Militar de Goiânia tem gastos de chope e até esmaltes em prestação de contas, dizem pais

Pais de alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar - Unidade Vasco dos Reis, em Goiânia, denunciam que a Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF, que gerencia a verba do Colégio, tem feito gastos não justificados e que não condizem com o cotidiano escolar. Entre os itens, há gastos com chope, barbearia e almoço de comandantes.

O Daqui solicitou um posicionamento da Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF, do Colégio Estadual da Polícia Militar – Unidade Vasco dos Reis e na tarde desta sexta-feira (14) e não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Em nota, o Comando de Ensino da Polícia Militar, responsável pelos Colégios Militares, esclareceu que a Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF, do Colégio Estadual da Polícia Militar – Unidade Vasco dos Reis, é “uma entidade de direito privado, gerido por uma equipe composta por integrantes da Comunidade Escolar, tendo total autonomia sobre as receitas e despesas, e não sofrendo nenhuma interferência por parte da Polícia Militar, tão pouco pelo Comando de Ensino”.

Em outro trecho, o Comando de Ensino da Polícia Militar salientou que as reclamações serão encaminhadas à diretoria da APMF, para apuração e esclarecimentos dos fatos.

Despesas

Nos documentos, que não são disponibilizados para os pais dos alunos, há a descrição de gastos com chope, almoço de comandantes, serviços de social mídia, esmalteria, barbearia e até mesmo com serviço de policiamento. Há também o registro de bonificações e doações sem o detalhamento das respectivas justificativas.

Entre os registros, as despesas com almoços de comandantes somam R$ 8 mil , com barbearia R$ 1,3 mil, com chope R$ 3,2 mil, e com esmalteria R$ 214. Além disso, há doações e bonificações com valores de R$ 2 mil reais e que chegam até R$ 5 mil.

Medo

À TV Anhanguera, a mãe de um dos alunos que estudam no Colégio, afirmou que sente medo ao cobrar da APMF os documentos referentes à prestação de contas.

“Quando a gente vai cobrar uma prestação de contas limpa, transparente, no que a gente vai atrás para que haja mudanças, a gente é ameaçado, a gente é amedrontado, por se tratar de uma instituição policial”, afirmou.

De acordo com ela, os pais têm medo de ir ao Comando de Ensino da Polícia Militar e denunciar as situações que têm acontecido.

Nota do Comando de Ensino da Polícia Militar na íntegra

NOTA RETORNO

O Comando de Ensino da Polícia Militar, esclarece que a Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF, do Colégio Estadual da Polícia Militar – Unidade Vasco dos Reis, é uma entidade de direito privado, gerido por uma equipe composta por integrantes da Comunidade Escolar, tendo total autonomia sobre as receitas e despesas, não sofrendo nenhuma interferência por parte da Polícia Militar, tão pouco pelo Comando de Ensino.

De tal modo, salientamos que as reclamações vão ser encaminhadas a diretoria da APMF, para apuração e esclarecimentos dos fatos.

Assessoria de Comunicação Social do Comando de Ensino da Polícia Militar”