Colégio recebe unidade móvel do Hemocentro nesta quinta-feira

Com o intuito de contribuir para o abastecimento dos estoques de sangue no mês que antecede o recesso escolar de final de ano, o Colégio Externato São José receberá nesta quinta-feira, dia 16 de novembro, a unidade móvel do Hemocentro de Goiás com o Projeto Doador do futuro, que visa semear a doação de sangue no cotidiano de crianças e adolescentes para que estes possam se tornar futuros doadores cientes de seu papel na sociedade.

O ônibus ficará estacionado entre 8h e 16h, na porta da instituição de ensino, situada na Rua 106, no setor Oeste, recebendo os doadores. A ação é aberta à comunidade e acontece no mês em que se comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro, que conscientiza a população sobre a importância do ato de doar sangue.

Esse mês foi escolhido por anteceder um período com baixo índice de doações, já que com a chegada das festas de final de ano, muitos doadores regulares viajam, e paralelo a isso, o aumento também de acidentes, consecutivamente fomenta a demanda por sangue nos hospitais.



Requisitos para doação

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos, precisam de autorização dos responsáveis legais);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial.



Impedimentos temporários:

Gripe, resfriado e febre: aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas;

Período gestacional;

Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;

Amamentação (até 12 meses após o parto);

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses (piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação);

Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses;

Ter estado exposto a situações de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis (aguardar 12 meses após a exposição);

Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 ficam impedidas de doar sangue pelo prazo de 7 dias;

Pessoas que foram consideradas caso suspeito ou confirmado, devem aguardar o prazo de 10 dias após a remissão dos sintomas;

Vacinas têm um período de inaptidão que varia entre 48 horas e 12 meses.

SERVIÇO

Coleta de Sangue pela unidade móvel do Hemocentro em frente ao Externato São José

Local: Rua 18, nº 221, setor Oeste

Data: 16 de novembro, das 8h às 16h

Ação aberta à comunidade