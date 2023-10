Colégios Militares de Goiás estão com inscrições abertas para 9,5 mil vagas; veja prazo

Os Colégios Militares de Goiás estão com as incrições abertas para o sorteio de 9,5 mil vagas no Ensino Fundamental e Médio para o ano letivo de 2024. As vagas estão distribuídas entre as 76 unidades escolares situadas em 56 municípios goianos.

Os interessados devem se inscrever pelo portal da Polícia Militar até às 18h do dia 31 de outubro. A seleção dos novatos é realizada por meio de sorteio de vagas e cada candidato só poderá se inscrever uma única vez em uma única unidade escolar, sob pena de desclassificação.

Neste ano, além do sorteio normal, também serão sorteadas cinco vagas para cada ano e série com o objetivo de formar um cadastro reserva, que poderá ser utilizado em caso de desistência do candidato comtemplado com a vaga.

Sorteio e matrícula

De acordo com o Governo de Goiás, quem se inscrever poderá acompanhar ao vivo o sorteio das vagas no período de 6 a 10 de novembro por meio do canal Comando de Ensino PMGO no YouTube.

Os candidatos selecionados no sorteio deverão fazer a matrícula no período de 11 a 22 de dezembro de 2023, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no colégio estadual da Polícia Militar para o qual solicitou a inscrição.

Confira aqui o quadro de vagas de cada unidade escolar e o cronograma (datas e o horários) dos sorteios.

Veja os municípios onde tem Colégios Militares em Goiás:

Águas Lindas de Goiás

Alexânia

Anápolis

Anicuns

Aparecida de Goiânia

Bom Jesus de Goiás

Caldas Novas

Catalão

Ceres

Cidade de Goiás

Cidade Ocidental

Cristalina

Crixás

Formosa

Goiânia

Goianápolis

Goianésia

Goianira

Goiatuba

Guapó

Hidrolândia

Inhumas

Ipameri

Iporá

Itaberaí

Itapaci

Itapuranga

Itauçu

Itumbiara

Jaraguá

Jataí

Jussara

Luziânia

Mineiros

Morrinhos

Mozarlândia

Nerópolis

Novo Gama

Padre Bernardo

Palmeiras de Goiás

Pirenópolis

Pires do Rio

Porangatu

Posse

Planaltina

Quirinópolis

Rio Verde

Rubiataba

Sanclerlândia

São Luís de Montes Belos

Senador Canedo

Santo Antônio do Descoberto

Silvânia

Trindade

Uruaçu

Valparaíso de Goiás