Colégios militares sorteiam vagas para mais de 80 unidades em Goiás

As inscrições para o sorteio de vagas para novos alunos dos colégios militares começam em 7 de outubro, de acordo com a Polícia Militar (PM). São 9.628 vagas para os ensinos Fundamental II e Médio, distribuídas em 82 Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs) localizados em 61 municípios. Os sorteados ingressam em 2025.

Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás. As inscrições ocorrem de 7 a 31 de outubro. O sorteio é a única forma de garantir vaga e cada candidato só pode se inscrever em uma unidade. Caso haja inscrição do mesmo CPF em mais de uma unidade, o candidato será desclassificado, segundo a PM.

O sorteio será on-line, realizado de 4 a 6 de novembro deste ano, através de lives transmitidas ao vivo pelo Canal do Comando de Ensino no Facebook. Será transmitida uma live individualizada para cada CEPMG, informou a PM. A divulgação dos resultados também ocorre em novembro, conforme previsto no edital.

Os horários dos sorteios de cada CEPMG e as cidades onde eles estão localizados podem ser conferidas no edital.

Além das vagas disponíveis, é formado um cadastro de reserva com cinco vagas para cada ano e série contemplada. Os candidatos com deficiência terão acesso às vagas nas mesmas condições que os demais, informou a PM.