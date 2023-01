Colégios tecnológicos ofertam 85 mil vagas para cursos gratuitos, em Goiás

Estão abertas as inscrições para 85 mil vagas de cursos ofertados pelos Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás (Cotecs). São 235 cursos gratuitos e com certificado emitido pela Universidade Federal de Goiás (UFG). As formações podem ser realizadas no formato presencial e também on-line.

Entre as principais formações presenciais estão as de Manicure e Pedicure, Maquiagem Profissional e Confeitaria. Já no ensino a distância, alguns dos principais cursos são de Atendente de Farmácia, Auxiliar Pedagógico, Contabilidade Geral, Departamento Pessoal e Auxiliar de Recursos Humanos. Os cursos são disponibilizados nos períodos matutinos, vespertinos e noturno.

Os cursos abordam as áreas administrativa, de saúde, culinária, beleza e estética, informática, comunicação e vendas. Aqueles que optarem pelas formações presenciais terão acesso aos laboratórios, cozinhas, ateliês e equipamentos dos Cotecs para praticar o conteúdo.

O governo de Goiás informa que 80% das vagas são destinadas para o formato de Ensino a Distância (EAD), enquanto as 20% restantes correspondem ao formato presencial. Os cursos físicos acontecem nas unidades Cotec e em espaços de ações de extensão ligadas aos Colégios Tecnológicos.

Os 16 municípios que contam com unidades Cotec são: Anápolis, Caiapônia, Catalão, Ceres, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás, Goiatuba, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Porangatu, Santa Helena de Goiás e Uruana. Se considerarmos os cursos que podem ser ministrados em espaços de ações de extensão dos Cotecs, o número de cidades com cursos disponíveis salta para 57.

No site do Cotec, estão disponíveis os editais com as especificidades de cada curso e de cada processo seletivo.