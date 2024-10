Coletivo Asas faz apresentação gratuita com participação de artistas nesta quinta-feira (31)

O projeto sócio cultural Coletivo Asas chega à conclusão da sua primeira etapa promovendo show gratuito nesta quinta-feira (31), às 19hs, na Escola Renascer, localizada no bairro Real Conquista, em Goiânia. Os alunos que fizeram parte dessa primeira fase do projeto serão acompanhados de artistas consagrados da música goiana.

Estão escalados para a apresentação os músicos do grupo Vida Seca, que também participaram da condução das oficinas de confecção dos instrumentos, e de teoria musical; a flautista Adriana Losi; o baterista Ricardo de Pina, que também é o coordenador artístico do projeto e o trombonista André Luiz.

“Era de extrema importância para todos os envolvidos no projeto que as crianças tivessem esse momento de apresentar à comunidade o resultado das oficinas musicais que participaram no decorrer do ano. E para fechar com chave de ouro essa primeira etapa do projeto, convidamos renomados artistas para serem acompanhados pelos nossos jovens ritmistas”, explica o diretor artístico do Coletivo Asas, Ricardo de Pina.

Os alunos irão apresentar peças que contemplam diferentes ritmos como o xote, a ciranda, o samba reggae e o funk. “Trabalhamos com elas a inserção em ritmos que traduzem a nossa cultura, a nossa variedade rítmica. E estamos ansiosos para levar essa alegria aos integrantes da comunidade onde a escola que nos acolheu está inserida”, esclarece Ricardo Roquetto, integrante do grupo Vida Seca, que também é um dos condutores das oficinas do projeto.

Serviço: Apresentação final do Coletivo Asas

Dia: Quinta-feira (31)

Horário: 19hs

Local: Escola Municipal Renascer, Rua Rc 7, com RC 16, APM 8, s/n - Res. Real Conquista