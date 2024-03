Coletivo Online abre inscrições para jovens em Goiás e Tocantins

Estão abertas as inscrições para o Coletivo Online, versão 100% digital da Plataforma Coletivo Jovem, do Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), que capacita e conecta jovens, a partir de 16 anos, moradores de comunidades de baixa renda, com oportunidades no mercado de trabalho através de uma rede de mais de 400 parceiros empregadores.



Feito para os jovens com uma renda familiar de até dois salários-mínimos e que finalizaram ou estão concluindo o Ensino Médio, facilitando o entendimento sobre o mercado de trabalho, não só em como pleitear a vagas de trabalho, mas também com dicas reais e atualizadas de como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo organização e planejamento financeiro.



Além de online e gratuito, com uma rápida duração, via WhatsApp e disponível todo o território nacional. São, ao todo, 11 videoaulas, que podem ser maratonados, e basta ter uma conexão à internet para conseguir receber os vídeos.



Concluída a capacitação o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderão se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas com mais de 400 empregadores parceiros.



Para se inscrever é necessário cadastrar o mesmo WhatsApp que for fazer as aulas, através deste link.