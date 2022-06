Com atraso, Prefeitura entrega 4º viaduto em Goiânia

O viaduto Iris Rezende Machado, no cruzamento da Avenida Perimetral Norte com a Avenida Goiás Norte, será inaugurado nesta quinta-feira (9). Esta é a quarta obra deste porte que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) concluiu desde o segundo semestre de 2021.

A estrutura, entregue com atraso, faz parte do corredor do BRT Norte-Sul. A expectativa da Seinfra é de que a velocidade média de circulação no trecho aumente de 13 quilômetros por hora (km/h) para até 20 km/h.

De acordo com o titular da Seinfra, Everton Schmaltz, a parte de cima do viaduto é pré-moldada e bem resistente para suportar o grande fluxo de veículos do trecho. “Sabemos que é um ponto com tráfego pesado”, diz. Ele aponta que a estrutura será um ponto importante de ligação entre as partes Sul e Norte da cidade. “Quem vai para bairros como, por exemplo, o Balneário Meia Ponte e o Recanto do Bosque, vai ganhar tempo.”

Na nova configuração, a Avenida Goiás passa por cima da Avenida Perimetral e contará com um corredor exclusivo para o BRT Norte-Sul. Desta forma, os ônibus não irão precisar parar no cruzamento com a Avenida Perimetral Norte. Além disso, há pistas com duas faixas em cada sentido para outros veículos no viaduto. Entretanto, o uso da estrutura por ônibus do BRT só ocorrerá quando o corredor for inaugurado (leia mais abaixo).

A última previsão de entrega do viaduto era para o dia 31 de maio. Entretanto, na ocasião, a Seinfra informou que este último atraso se deu pelo fato de a Enel ter retirado os postes na área apenas entre os dias 21 e 22 de maio, o que levou o consórcio responsável pelo serviço a iniciar a conclusão da alça lateral apenas a partir do dia 23.

Além disso, ao iniciar esta última etapa, a pasta verificou um problema relativo à umidade do solo que precisou ser resolvido, o que atrasou a entrega em alguns dias. Com isso, a entrega ficou para o dia 9 de junho. Porém, apenas na gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) a entrega já havia sido prometida para setembro e dezembro passado.

Repetição

Outras obras do mesmo porte entregues pela Prefeitura recentemente também sofreram atrasos. A primeira foi o Complexo Viário Luiz José Costa, na Avenida Jamel Cecílio, que foi inaugurado no dia 13 de maio. A obra começou em 2019. Prevista para dezembro de 2020, a obra foi avaliada em R$ 26 milhões e teve um custo final de R$ 32,5 milhões. Em dezembro de 2020, ainda na gestão de Iris Rezende, foi entregue o viaduto. Porém, apenas em maio deste ano os outros dois níveis (trincheira e rotatória) ficaram pontos.

No dia 27 de maio o Viaduto Lauro Belchior, que liga os setores Leste Universitário e Novo Mundo, foi entregue. A obra foi iniciada em setembro de 2019 e tinha a previsão de ser concluída em seis meses, ou seja, ainda em março de 2020. Entretanto, ela só foi finalizada 32 meses depois.

Todas estas obras foram iniciadas quando Iris Rezende ainda era o prefeito da capital. Em reportagem publicada em maio, a Prefeitura de Goiânia comunicou que a pandemia da Covid-19 foi um dos grandes fatores que influenciaram nos atrasos das entregas das obras.

Prefeitura prevê BRT pronto em setembro

As obras ligadas à parte da construção civil do corredor do BRT Norte-Sul devem ficar prontas em setembro. Esta é a previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). “Esta parte está quase pronta e deve ser concluída até lá”, diz Everton, que é o titular da pasta.

De acordo com ele, as principais obras que faltam ser finalizadas são as dos terminais Isidória, Rodoviário e Perimetral. “O Isidória é o que está mais adiantado. Depois que a parte da construção estiver pronta, aí entra a parte tecnológica e de operacionalização.”

Schmaltz explica que o pavimento do BRT Norte-Sul já está praticamente concluído, faltando apenas o trecho do anel interno da Praça Cívica, que deve ficar pronto no fim de junho. “É um pavimento de muita qualidade, que deve durar 50 anos. Quando o anel interno da praça for finalizado, já vamos liberar para o tráfego de ônibus. O anel externo ficará destinado para outros veículos como carros e motos”, explica.

As estações de embarque e desembarque também precisam ser finalizadas. Em março, 24 árvores foram retiradas da Praça Cívica para instalação das estações. O consórcio responsável pela obra terá de fazer compensação ambiental e replantar 360 mudas na região da Praça Cívica.

O secretário municipal de Infraestrutura destaca que a instalação das estações da Praça Cívica e da Avenida Goiás já foram liberadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que precisa autorizar mudanças estruturais no trecho. “Não temos mais nenhum problema nessa parte.”

Reportagem publicada no início de abril mostrou que a demora na entrega do BRT Norte-Sul tem sido um incômodo e motivo de reclamação das pessoas que circulam pelo do Setor Central, sobretudo com as obras nas calçadas da Avenida Goiás, que estão sendo revitalizadas. Na ocasião, a Seinfra comunicou que os passeios públicos laterais só ficam prontos em julho.