Com reajuste da Petrobras, gás pode chegar a R$ 140 em Goiás

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (10), um reajuste nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha (GLP). Nesse último, o aumento será de 16% e passa a vigorar a partir de amanhã. Com isso, o Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste (Sinergás) estima que o preço do botijão de 13 kg chegue a R$ 140 em Goiás.

O reajuste anunciado pela Petrobras vale para as distribuidoras e começará a ser sentido em breve pelos consumidores. A gasolina vai passar de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro – um aumento de 18,77%. O diesel sobe de R$ 3,61 para 4,51, o que representa aumento de 24%.

Já o gás de cozinha passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, o que corresponde a 16% de ajuste. Ao POPULAR, o presidente do Sinergás, Zenildo Dias, afirmou que, levando em conta o preço do botijão de gás de 13 kg hoje em Goiás – que varia entre R$100 a R$ 120, o item poderá custar entre R$ 127 e R$ 140.

“Tem que levar em conta que vai subir tudo, não é só o gás. Pode abaixar também, mas quem quiser vender a esse preço [menor que a média de aumento] tomando prejuízo, é com ele”, pontuou Zenildo.

Alta em 2021

No ano passado, o preço do gás de cozinha sofreu um aumento de 39,62%, com um acumulado de 12 meses de 43,58%.

Foi o que apontou o boletim do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em novembro do mesmo ano. Na ocasião, o órgão mostrou que a alta no preço do gás foi a que mais influenciou no grupo Habitação na capital, cuja variação foi de 4,66% em novembro – a maior entre os nove grupos pesquisados.