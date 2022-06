Combustíveis recuam em Goiás depois de três semanas em alta

Após três semanas de alta, os combustíveis tiveram recuo em Goiás. Isso é o que revela levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (03). A redução no valor médio do litro foi registrada tanto para gasolina e diesel como para o etanol.

O diesel passou de R$7,41 para R$6,89. A redução fez com que o preço ficasse menor do que a média praticada nas três semanas anteriores para o combustível, que foi o último a ter reajuste nas refinarias da Petrobras. Já a gasolina comercializada no Estado saiu do patamar recorde em que estava, o que a fez deixar de ser a quarta para ser a oitava mais cara do País.

A redução foi de R$7,62 para R$7,41, o que representa uma redução de 2,79%. Esse movimento nos postos acompanhou o recuo na cotação do etanol. O combustível manteve a competitividade com redução de R$0,15. O litro passou de R$5,10 para R$4,95. Quando custa menos que 70% do valor da gasolina, compensa mais para os motoristas. Nesta semana, o porcentual está em 66,7%.

Mudança nos preços médios em Goiás

-Semana de 1° de maio

Gasolina: R$ 7,559

Etanol: R$ 5,333

-Semana de 8 de maio

Gasolina: R$ 7,594

Etanol: R$ 5,199

-Semana de 15 de maio

Gasolina: R$ 7,605

Etanol: R$ 5,092

-Semana de 22 de maio

Gasolina: R$ 7,629

Etanol: R$ 5,102

-Semana de 29 de maio

Gasolina: R$ 7,416

Etanol: R$ 4,951

Fonte:ANP