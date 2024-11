Começa Feirão Serasa Limpa Nome com descontos de até 99%

O Feirão Serasa Limpa Nome, em parceria com os Correios, teve início nesta segunda-feira (4). Até o dia 29 de novembro, consumidores de todo o país poderão negociar dívidas com até 99% de desconto, segundo informou a Serasa. Para participar, os interessados devem procurar qualquer agência dos Correios, levando um documento com foto e CPF.

O atendimento presencial nas unidades dos Correios contará com ofertas de mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia, e demais segmentos. Não há cobrança de taxa ou custo adicional e a agência mais próxima pode ser consultada por meio do site dos Correios.

“Queremos possibilitar que muitos brasileiros possam negociar as suas dívidas e combater a inadimplência no país, que atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros”, afirmou Aline Maciel, gerente da Serasa.

Já Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios, afirmou que as agências estão de portas abertas para ajudar a população a retomar o poder de compra. “Milhares de pessoas podem resolver suas pendências de forma acessível e simples em uma agência perto de casa ou do trabalho”, destacou.

Inadimplência em Goiás

Segundo dados da Serasa, Goiás registrou 2,3 milhões de inadimplentes em setembro, sendo que o valor médio da dívida por inadimplente é de R$ 5,5 mil. As dívidas, conforme o levantamento, se dividem principalmente em Bancos e Cartões (29,55%), Instituições Financeiras (17,88%) e Serviços (17.88%).

O público endividado é composto 52% por homens e 48% por mulheres, especialmente nas faixas etárias entre 26 e 40 anos (36,4%), entre 41 e 60 anos (34%), e acima de 60 anos (15,9%). Os endividados até 25 anos representam 13,8%.

Serviço: Feirão Serasa Limpa Nome

Data: de 4/11 a 29/11

Local: Qualquer agência dos Correios

O que levar: Documento com foto e CPF