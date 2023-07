Começam as obras para ampliação da rede de drenagem na Avenida C-107, no Jardim América; veja desvio

Seis meses após a morte do motociclista Warley Melo Adorno, de 22 anos, que foi arrastado por uma enxurrada, na Avenida C-107, no Jardim América, em Goiânia, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), começou as obras de ampliação na rede de drenagem local. O objetivo, segundo a pasta, é evitar alagamentos durante o período chuvoso. As obras que começaram nesta terça-feira (25), devem ser concluídas em 30 dias.

O secretário de Infraestrutura, Denes Pereira, explicou que as obras fazem com que o volume de água da chuva chegue em menor quantidade na região do Jardim América. “A água, em relação a alagamento, depois que ela perde velocidade, a gente não tem dificuldade em conter. Então os nossos técnicos, engenheiros fizeram todo um estudo da região, para que pudéssemos fazer algumas intervenções para diminuir a quantidade de água que chega naquele local”.

Ele ainda explica que novas tubulações serão colocadas em ruas da região, o que vai auxiliar no escoamento. “Naquela região nós temos rede de drenagem que a gente fala que é de 800 milímetros. Nós não vamos trocar, nós vamos ampliar. Nós vamos manter a de 800 milímetros e vamos ampliar a rede em 1,5 mil milímetros. Ou seja, além dos 800 que existem atualmente, nós vamos colocar quase que o dobro do que temos lá hoje”, diz o secretário.

O titular da Seinfra ainda afirmou, que dentro dos próximos 30 dias, deve ser colocada uma grelha nas imediações da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA). Além de trabalho de prevenção próximo ao córrego, para “não ocorrer maiores problemas no próximo período chuvoso”, ressalta.

O secretário lembra ainda que a capital está com o Plano Diretor de Drenagem defasado e que, por isso, a prefeitura fez uma parceiria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), para um levantamento de obras para melhorar o sistema hídrico de Goiânia.

Trechos interditados

Nesta primeira fase das obras, a Seinfra solicitou a interdição total das Ruas C-107 e C-190.

“Bloqueio total da Rua C-190, a partir da esquina com a C-119, e da C-107, a partir da Rua C-120. No meio do quarteirão da Rua C-190, as equipes vão construir uma grelha para drenagem da água da chuva. Antes da esquina com a Rua C-107, será ampliada a rede de drenagem, com a troca da tubulação de 800 milímetros por 1500 milímetros, além da construção de bocas de lobo”, explica.

Já na Avenida C-107, será feito o enrocamento próximo a uma torre de alta tensão. A obra consiste em reforçar a sustentação do terreno com pedras onde fica a torre.

O secretário ressalta que apenas as ações do poder público não são eficazes para evitar problemas de alagamento em Goiânia e destaca a importância do descarte apropriado de lixo e entulhos. "É preciso que o goianienses cumpra o seu dever. Se a gente tiver um buero limpo na seca, vamos ter um maior escoamento de água no período chuvoso", ressalta Denes Pereira.

Relembre

O motociclista Warley Melo Adorno, de 22 anos, morreu após ser arrastado pela enxurrada no dia 30 de janeiro, no Jardim América, em Goiânia. O corpo dele foi encontrado por familiares no dia seguinte preso em uma torre a cerca de 6 metros de altura no nível do Córrego Cascavel. O local fica a 4 km de onde Warley foi arrastado.