Começou a pré-matrícula para escolas municipais de Aparecida de Goiânia; veja como fazer

O período da pré-matrícula para educação infantil e escolas de tempo integral da rede municipal de Aparecida de Goiânia começou nesta terça-feira (5) e vai até 15 de dezembro. Os interessados devem preencher os dados cadastrais da criança e da família pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Matrícula Aparecida, que já pode ser baixado na loja virtual Play Store.

Para o ano de 2024, a Secretaria Municipal de Educação (SME) alterou as regras, e diferente de anos anteriores, será necessário que os responsáveis pelas crianças realizem um pré-cadastro tanto para a Educação Infantil, quanto para as Escolas Municipais de Educação Integral (EMEI). A medida deverá facilitar o acesso aos interessados nas vagas e dar mais oportunidades de participação no processo de matrículas.

Após o dia 15 de dezembro, o sistema fará a seleção dos inscritos que preenchem os quesitos estabelecidos para que a criança seja matriculada. A prefeitura estabeleceu quatro critérios por meio de lei municipal e portarias. Um deles é que 70% das vagas sejam disponibilizadas para as crianças cujas famílias façam parte do programa Bolsa Família do Governo Federal.

As matrículas serão prioritárias também para crianças com baixa locomoção, condição que deve ser atestada por laudo médico, para as famílias que tenham medida protetiva em razão de violência doméstica (Lei Maria da Penha) e, por último, no caso de crianças que já tenham irmãos matriculados na mesma unidade de ensino.

Entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2024, os responsáveis deverão acessar novamente o site da Prefeitura ou o Aplicativo Matrícula Aparecida, a fim de verificar se a criança foi contemplada com a vaga solicitada. Após verificação e confirmação da vaga, os responsáveis deverão entregar a documentação solicitada na unidade escolar.

Os não contemplados por indisponibilidade de vagas, serão automaticamente incluídos no cadastro de reservas, podendo ser convocados a qualquer momento em caso de surgimento de novas vagas.

Matrículas para o Ensino Fundamental I e II

No caso da busca por vagas nas escolas de tempo parcial, as matrículas para os alunos do Ensino Fundamental I e II, séries de 1º ao 9º ano, serão a partir do dia 8 de janeiro também pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Matrícula Aparecida.

Para essa etapa da formação escolar, o sistema leva em consideração a localização residencial do estudante, informada pelo CEP de residência na hora do cadastro, e direciona a matrícula para uma das unidades educacionais da rede que esteja mais próxima da sua casa, que tenha a disponibilidade de vaga na série solicitada.

Os pais e/ou responsáveis, no entanto, devem ficar atentos quanto ao período da entrega da documentação para a conclusão da matrícula. Em caso da não entrega da documentação solicitada dentro do período estabelecido, o estudante poderá perder a vaga na unidade escolar sugerida inicialmente pelo sistema. O ano letivo para 2024 está previsto para o dia 22 de janeiro.

Inscrições

Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem ter em mãos os seguintes dados da criança: endereço completo com CEP, número da Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade ou CPF (obrigatoriamente). Além disso, devem informar o nome da mãe e, no caso dos beneficiários do Programa Bolsa Família, informar o número do cartão do benefício.

Pessoas com dificuldades de acesso à internet ou que necessitarem de auxílio para fazer a inscrição no sistema podem procurar as secretarias das unidades escolares no horário regular de funcionamento da rede (7h às 11h30 e 13h às 17h), onde serão auxiliadas a efetuar a inscrição. Para isso, é necessário ter em mãos toda a documentação mencionada nesta matéria.

Dúvidas sobre qualquer etapa do processo poderão ser sanadas pelo telefone da Central de Matrículas, no número 3545-5949.