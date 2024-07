Comer pão de forma pode acusar embriaguez no bafômetro? Detran explica presença de álcool em produto

Se comer pão, não dirija. Essa pode ser a nova recomendação após um estudo da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), que apontou teores elevados de álcool em algumas das marcas de pão mais consumidas no Brasil. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) fez um teste e alertou que comer apenas duas fatias de pão dessas marcas pode reprovar os condutores no teste do bafômetro.

De acordo com o levantamento da Proteste, foram analisadas dez marcas que são líderes de vendas no segmento. Seis delas tiveram um teor alcoólico acima do limite de 0,5%, que pode ser considerado embriaguez, conforme a legislação brasileira (Leia o estudo na íntegra).

No teste do Detran-GO, a equipe da Balada Responsável comeu os pães de forma das marcas Visconti, uma das identificadas com teor alcoólico elevado, e Pullman, que possui uma taxa considerada baixa pelo estudo.

Após o teste do bafômetro, a pessoa que consumiu as fatias da marca Visconti registrou 0,12 mg/l, taxa suficiente para comprovar embriaguez. Já quem comeu os pães da marca Pullman marcou 0,0 mg/l.

"A margem de erro é de até 0,04 mg/l. Acima de 0,5 mg/l é considerado que a pessoa está alcoolizada", diz a servidora do Detran no vídeo.

O Daqui entrou em contato com a Visconti para que pudesse se posicionar, mas não teve retorno. Em nota ao g1 Saúde, a empresa disse que adota rigorosos padrões de segurança alimentar (Veja a nota completa no final da matéria).

Por que tem álcool no pão?

De acordo com o Proteste, a fabricação de pães passa por um processo de fermentação em que os açúcares da massa são transformados em álcool etílico e gases.

No forno, parte desse álcool é evaporado, mas algumas indústrias acrescentam conservantes para evitar o mofo e garantir a integridade do pão. Contudo, quando esse procedimento é feito em excesso, pode elevar os teores de álcool no produto final, segundo o estudo.

Depois de quanto tempo passa o álcool?

Ao jornal, o nutricionista Rafael Mariano explicou que a presença de álcool fica predominantemente no hálito, mas na maioria dos casos, o álcool se dissipa rapidamente.

Segundo ele, o tempo que leva para o álcool desaparecer do hálito varia a partir da marca e da quantidade de fatia consumida desses pães. Fatias com um teor alcoólico menor, podem levar cerca de 15 a 30 minutos para não ser registrado. Porém, o alimento com nível elevado pode levar até 12 horas para o álcool sair completamente do corpo, diz o especialista.

"Imagine que uma pessoa comeu dois sanduíches com quatro fatias de pão Viscondi. Ele tem praticamente a mesma quantidade de álcool de uma lata de cerveja, ou seja, uma média de 14g de álcool. Isso não vai sair na hora. Pode chegar até 12 horas para sair”, afirmou o nutricionista.

Posso pedir para fazer o teste depois de alguns minutos?

O presidente do Detran-GO, Waldir Soares, afirmou que o condutor que tiver consumido pães de algumas das marcas que apontaram teor alcoólico elevado no estudo podem pedir para o agente de trânsito refazer o teste minutos depois.

"Também fiz esse teste e deu positivo quando eu comi duas fatias de pão. Só que cerca de cinco minutos depois, essa embriaguez não se sustenta no pulmão. Se por acaso o condutor comer um pão e dar positivo, ele pode pedir para repetir o teste”, disse Soares.

Conforme o presidente, a empresa Viscondi não se manifestou ao órgão e no rótulo não consta álcool na composição.

Veja nota completa da Viscondi

A Pandurata Alimentos, responsável pela fabricação dos produtos Bauducco e Visconti, esclarece que adota rigorosos padrões de segurança alimentar em todo seu processo produtivo e na cadeia de fornecimento.

A empresa possui a certificação BRCGS (British Retail Consortium Global Standard), reconhecida como referência global em boas práticas na indústria alimentícia, e segue toda a legislação e regulamentações vigentes.