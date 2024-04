Comerciante é preso suspeito de matar a ex com tiro no rosto

O comerciante Fábio Gomes dos Santos, de 40 anos, foi preso suspeito de matar Thauany Pereira Lopes (20) com um tiro no rosto, em Estrela do Norte, no norte Goiano. Após praticar o crime, o suspeito atirou no próprio peito e continua internado, de acordo com Polícia Civil. O jornal não conseguiu localizar a defesa do comerciante até a última atualização desta reportagem.

O crime aconteceu por volta das 6h50 desta quinta-feira (25). O delegado à frente do caso, Luciano Santos, explicou que os dois tiveram um relacionamento por cerca de 4 meses, chegaram a morar juntos, mas terminaram. Nessa época, o comerciante voltou com a esposa, mas continuava procurando Thauany.

Na noite anterior do crime, a vítima fez uma festa com amigos e, no início da madrugada, o comerciante chegou no local. Mais tarde, o suspeito começou a discutir com ela questionando a razão dela estar se relacionando com outras pessoas.

"Ela falou que não era mais namorada dele, que ficava com quem ela quisesse. Inclusive falou que estava conhecendo outra pessoa. Neste momento, ele revoltou, partiu para cima dela, a derrubou e deu dois tiros.

Thauany foi morta na frente dos amigos dela. Instantes depois de atirar na ex-companheira, o suspeito deu um tiro no próprio peito. Ele foi encaminhado para Hospital Estadual de Uruaçu e está sob escolta na unidade, segundo a polícia.

De acordo com o delegado, Fábio poderá responder por feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito ainda possui diversos antecedentes criminais, entre eles homicídio, conforme o investigador.