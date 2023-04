Comerciante coloca recado pedindo que porta não seja arrombada após ladrão tentar invadir loja duas

Pedir um favor ao ladrão. Esse foi o apelo do comerciante Weykson Messias Alves, de 30 anos, ao ter a porta de seu estabelecimento arrombada duas vezes em menos de três dias. O dono da açaiteria resolveu colocar um recado na porta do seu comércio, localizado no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia

No recado, o comerciante explica para o ladrão que a ação dele está causando prejuízos e dor de cabeça. “Senhor ladrão, por favor, não arrombe mais essa porta. Em menos de três dias o senhor já veio duas vezes, nos trazendo prejuízos e dor de cabeça. Tenha consciência!”, disse no recado.

O dono da açaiteria explicou que há quatro meses a loja dele foi furtada e, na última semana, em menos de três dias, o ladrão tentou arrombar duas vezes. Em todas essas situações o prejuízo estimado chega a quase R$ 5 mil. “Quando o ladrão conseguiu entrar na loja ele conseguiu levar celulares, notebooks, liquidificador e diversos materiais que usamos no estabelecimento”, contou Weykson.

Weykson contou que as tentativas de assaltos na região estão cada vez mais constantes e para prevenir essa situação muitos dos comerciantes do local construíram “uma espécie" de muro atrás das portas.

“Nós contamos e em média onze assaltos foram realizados aqui na região no último mês. Os comerciantes da região estão se juntando para tentar mudar essa situação. Fizemos até um grupo para nos comunicarmos”, explicou.

Segundo o comerciante, os arrombamentos ocorrem sempre na madrugada, quando não há movimento na avenida. Weykson registrou boletim de ocorrência na polícia todas as vezes que a loja foi arrombada.

“Meu sentimento é de indignação, porque não faz sentido a pessoa vir vários dias seguintes. É muito gasto e desgaste. Por isso tentei apelar pelo emocional do ladrão”, finalizou o comerciante.

Com reclamação da quantidade de arrombamentos e tentativas de furtos, o Daqui pediu um posicionamento à Polícia Militar, por mensagens e e-mail enviado às 20h47 de quarta-feira (5), e aguarda uma resposta desde a última atualização desta reportagem.