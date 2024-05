Comida di Buteco em Goiás segue até domingo (5)

Termina no domingo (5), a 16ª edição do Comida di Buteco em Goiás. O circuito, que compreende as cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, conta com a participação de 57 estabelecimentos que concorrem ao título de melhor boteco do Estado.

Neste ano, os petiscos têm preço fixo de R$ 35 e o lema é Somos Todos Buteco. Buteco do Zé Abílio, Camargos Chopp, Casarão do Pastel, Dom Cirus, Espetim Miguelito e o Bar Marronzinho (foto) são alguns dos participantes.

Público e jurados visitam os estabelecimentos dando notas de 1 a 10 em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados, 50%. Mais informações: www.comidadibuteco.com.br.