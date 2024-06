Comidas típicas: veja dicas para aproveitar melhor a festa junina

A festa junina é uma tradição popular brasileira religiosa cujas festividades são realizadas principalmente durante todo o mês de junho. Regadas a muita dança como as famosas quadrilhas e músicas tradicionais, as comidas típicas são uma atração à parte como as canjicas, milho verde, paçoca, pé-de-moleque, pamonha, curau, arroz-doce, caldos e bebidas como quentão e vinho quente.

É um momento de se divertir e se deliciar com os quitutes, mas o equilíbrio no consumo destes é importante, principalmente se você for em várias festas juninas ao longo do mês. Para quem busca um estilo de vida mais saudável ou que querem emagrecer ou até mesmo possui algum tipo de doença crônica, o excesso da ingestão desses alimentos pode ser um problema, por isso na coluna de hoje trouxe algumas dicas para conseguir aproveitar esses momentos de forma mais equilibrada, sem abrir mão das delícias.

Dica 1: fique atento ao ir ao mercado. Nessa época do ano, esses locais se tornam uma verdadeira tentação, pois as comidas típicas tomam um lugar de destaque, induzindo o consumidor a consumi-los com maior frequência e em maior quantidade. Portanto, se você normalmente não consegue ter um equilíbrio no consumo em casa desses alimentos é melhor evitar fazer estoques e deixar para saboreá-los somente quando for às festividades.

Dica 2: planeje-se. Antes de ir a uma festa junina, escolha de antemão quais são suas prioridades na hora de comer e limite quantidades. Por exemplo: uma opção salgada, uma opção doce e uma bebida.

Dica 3: coma antes de sair de casa para evitar os exageros e escolhas impulsivas. Lembre-se que tudo no local favorecerá para que você exagere, portanto não faça jejum durante o dia a para “aproveitar” o evento, pois essa não é uma estratégia inteligente.

Dica 4: de preferência, leve dinheiro contado ao invés de usar cartões, pois isso te impedirá de passar dos limites.

Dica 5: partilhe. Se você quiser comer mais de duas opções, verifique o tamanho das porções do que está comprando e proponha dividir com algum familiar ou amigo, assim você consegue variar mais, sem exagerar.

Dica 6: tente escolher aqueles alimentos que vão provocar mais saciedade, isso favorecerá um maior autocontrole.

Dica 7: pondere nas bebidas alcoólicas e refrigerantes. Dê preferência para água.

Dica 8: se você gosta de cozinhar, que tal preparar uma versão mais saudável, mas ainda sim saborosa desses pratos típicos? Mas antes certifique-se que a receita realmente é mais saudável. Essa é uma ótima opção para quem tem doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

Dica 9: se mantenha ativo durante o mês, principalmente se for participar de vários eventos. Se você está em processo de emagrecimento, vale aumentar um pouco mais a atividade física nesse período. Mas, atenção, a ideia é amenizar um pouco os exageros e não compensar totalmente, não considere isso um aval para comer como se não houvesse o amanhã, pois essa conta não vai fechar, ok?

Dica 10: se você for em mais de uma festa junina que tal ao invés comer varias opções em todas elas, você eleger duas prioridades por evento? Assim conseguirá experimentar de tudo com equilíbrio.