Comissão da OAB pede indiciamento de influencer de Anápolis por homofobia

Além de discriminação contra autistas, a influencer e maquiadora de Anápolis, Larissa Barbosa, também pode responder por homofobia. A Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Anápolis, entregou à polícia uma notícia-crime na qual pede o indiciamento da jovem por racismo contra a população LGBTQI, devido às falas em vídeo publicado por ela.

A notícia-crime com o pedido de indiciamento foi entregue à Polícia Civil nesta terça-feira (21). O documento é assinado pelo presidente da Comissão, Alex Firmino da Costa, pelo presidente da Comissão de Combate às Desigualdades Raciais, José Rodrigues Ferreira Júnior, e é endossado por outros 12 advogados.

Nele, a entidade narra que no vídeo de Larissa que viralizou, no qual zomba de vagas exclusivas para autistas, a jovem também diz que “a vaga é tão colorida” que achou ser uma “vaga pra viado”.

Costa conta que várias pessoas procuraram a Comissão da OAB relatando terem se ofendido com a fala, pela forma como Larissa se referiu à população LGBT. “Ela se desculpou com os autistas, mas nada quanto aos LGBTQIA+”, pontuou.

Sem retratação

A notícia-crime apresentada revela que a Comissão chegou a entrar em contato com Larissa, solicitando uma retratação no prazo de 24 horas. No entanto, não obteve retorno.

“Sem retorno da noticiada, só resta formalizar sua conduta criminosa e racista, pois não se trata de injúria racial, prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, mas sim do crime de racismo consumado na modalidade LGBTIfobia, previsto na Lei n. 7.716/89”, diz o documento, destacando que vítimas fazem parte da comunidade LGBTQI+ e “se sentiram ofendidas, humilhadas, agredidas por existirem, por sua orientação sexual e identidade de gênero e violadas em sua dignidade como pessoa humana”.

A Polícia Civil vai analisar a notícia-crime. A reportagem entrou em contato com Larissa sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto.

“Brincadeira” contra autistas

Larissa Barbosa disse em depoimento à Polícia Civil que o vídeo em que aparece zombando do fato de haver vaga de estacionamento exclusiva para autistas tratou-se de uma “brincadeira entre pessoas íntimas”. A maquiadora, que foi ouvida na delegacia de Anápolis, declarou ainda que jamais teve intenção de ofender ninguém.

Larissa e sua mãe foram ouvidas pela polícia na última terça-feira (21). No depoimento, a jovem disse ainda que uma das pessoas do grupo (de melhores amigos do Instagram) repostou e tornou o vídeo público, que foi apagado logo depois.

No vídeo em questão, que levou à abertura de uma investigação policial, a maquiadora debocha de vagas para autistas. “Agora tem vaga exclusiva para autista. O mundo está muito difícil. Quero saber quando que vai ter vaga para gordo estressado”, disse, entre risos. Os comentários geraram forte reação da internet, principalmente de familiares de autistas.

Uma das manifestações partiu do Núcleo Apoio Inclusão Autista (Naia), que divulgou nota de repúdio. “Além de proferirem falas totalmente capacitistas, essas senhoras não têm a mínima noção de como é difícil para conseguirmos o mínimo de direito para os nossos filhos. Que essas pessoas conheçam e mudem sua forma de pensar e agir e leiam a Lei nº 12.764”.

A polícia segue investigando o caso.