Complexo Viário Jamel Cecílio é inaugurado em Goiânia

Atualizada às 10h48*

O Complexo Viário Luiz José Costa, composto pelo cruzamento de três vias, a avenida Jamel Cecílio, Marginal Botafogo e Alameda Leopoldo de Bulhões, foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (13). Prevista para dezembro de 2020, a obra foi avaliada em R$ 26 milhões e teve um custo final de R$ 32,5 milhões.

O governador Ronaldo Caiado (UB) e o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) realizaram a cerimônia simbólica de liberação das vias. A primeira parte inaugurada foi a trincheira da Marginal Botafogo, que passa por baixo da rotatória e do viaduto da avenida Jamel Cecílio.

A marginal agora é uma via expressa de 8 quilômetros de extensão e liga a avenida Goiás Norte, no Setor Crimeia Oeste, à 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico. Antes da obra, a Marginal se conectava diretamente à Leopoldo de Bulhões, com uma interrupção semafórica.

Com a conclusão da obra, a trincheira mantém a via sem interrupção até a 2ª Radial. O motorista que trafega pela Marginal e precisa chegar até a avenida Jamel Cecílio ou à Alameda Leopoldo de Bulhões, deve utilizar as vias laterais para acessar a rotatória.

Essa é a parte do Complexo que conecta as três vias. A rotária fica acima da trincheira da marginal e abaixo do viaduto da Jamel Cecílio, na altura da Alameda Leopoldo de Bulhões.

Além do trecho do Complexo Viário, o córrego Botafogo também foi canalizado nos cruzamentos entre as avenidas Jamel Cecílio e 2ª Radial. Segundo a Prefeitura, foi realizada a contenção das margens. A infiltração de água do córrego para baixo da pista é um dos problemas recorrentes da Marginal.

Palanque

Diversos políticos estiveram presentes, entre eles o deputado federal João Campos, o deputado estadual Rafael Gouveia e o vereador Isaías Ribeiro, todos do Republicanos. O prefeito Rogério Cruz comemorou a entrega da obra agradeceu Caiado pelo que ele chamou de parceria.

"Hoje a população goiana e goianiense está ganhando com essa parceria, RC e RC, Rogério Cruz e Ronaldo Caiado", disse durante discurso. Em tom eleitoral, o governador retribuiu. "Essa parceria nossa não tem um divórcio, conte com nosso apoio no seu projeto administrativo e no seu projeto político", disse Caiado.

Durante os discursos, o nome de Iris Rezende foi lembrado em diversos momentos. A obra foi iniciada em setembro de 2019, durante sua gestão. Antes de encerrar seu mandato, no fim de 2020, Iris inaugurou uma parte do Complexo, o viaduto da Jamel Cecílio.

O viaduto é a parte da estrutura que conecta o Setor Sul ao Jardim Goiás, no sentido da BR-153 e GO-020. O nome do Complexo Viário é uma homenagem ao cantor sertanejo Luiz José Costa, o Leandro, que fazia dupla com Leonardo e morreu em decorrência de um câncer, em 1998.

Também estiveram presentes os vereadores Cabo Senna (Patriota), Joãozinho Guimarães (Solidariedade) e Sabrina Garcez (Republicanos), além do secretário de Infraestrutura Urbana, Everton Schmaltz, do presidente da Companhia Urbanização de Goiânia (Comurg), Alisson Silva, e dos titulares da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Horácio Mello, e da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Luan Alves.

Atraso e preço

Segundo a prefeitura de Goiânia, o atraso da obra se deve a diversos fatores, como a troca de gestão no início de 2021, a pandemia de Covid-19 e as chuvas. O valor maior do que o previsto é justificado pelo aumento de preços que atinge o setor de engenharia.