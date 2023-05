Computador com arquivos e livros digitais de Bariani Ortêncio é furtado de instituto em Goiânia

O computador que armazenava anotações pessoais e livros digitais do escritor Bariani Ortêncio foi furtado do Instituto Cultural e Educacional que leva o nome do autor, na madrugada desta quinta-feira (11), em Goiânia. O diretor cultural do Instituto, Beto Selva, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil (PC) e pede ajuda da comunidade para localizar o eletrônico.

Ao Daqui, Beto Selva ressaltou que a preocupação de recuperar o computador não se dá pelo valor material do eletrônico, e sim pelo valor sentimental e intelectual que os arquivos guardados no eletrônico contêm. Segundo afirmou, as anotações do escritor contidas nos arquivos são de uma vida inteira.

Selva frisou ainda que em julho deste ano Bariani Ortêncio completa 100 anos de vida e que também por este motivo é muito importante que o material seja recuperado.

“Gostaríamos de pedir a ajuda da comunidade com qualquer ação que podemos tomar ou contato que possa nos ajudar a recuperar o computador. O material não é o que nos importa, mas a esperança de recuperar os arquivos do escritor. Desde já agradecemos o apoio”, diz um trecho da mensagem publicada nas redes sociais do Instituto.

Quem tiver informações sobre o computador, pode entrar em contato com Beto Selva por meio do telefone: (84) 99116-3612.