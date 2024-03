Comunidade Beira da Mata tem sessão de cinema de filme gravado com os moradores locais

O filme goiano “Inevitável”, dirigido por Jonathas Veloso, produzido por Eduardo Rosário e estrelado pelo ator, rapper, produtor cultural e ativista social Donato No Relato, terá uma sessão especial na Comunidade Beira da Mata, localizada no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, neste sábado (9), às 19h.



O média-metragem, que teve cenas gravadas com os moradores locais, proporcionará uma grande festa para a comunidade ao vê-los na tela. Donato No Relato expressa seu orgulho em participar desse momento único, destacando que “muitos nunca tiveram a oportunidade de assistir a uma sessão de cinema, tornando essa experiência ainda mais especial”.



No último sábado, o filme “Inevitável” foi apresentado em Senador Canedo com sessão lotada. Além disso, já passou por Anápolis e ainda será exibido em outras cidades de Goiás, como Itumbiara.



Sessão especial de “Inevitável”

Local: Comunidade Beira da Mata

Endereço: Setor Independência Mansões - Aparecida de Goiânia

Data: 9 de março

Horário: 19h