Concessionária suspende obras em trecho da BR-414 após acidente com 4 mortes

A Ecovias do Araguaia suspendeu as obras no km 419 da BR-414, onde ocorreu um acidente envolvendo 18 veículos, que deixou 4 mortos na última segunda-feira (25). No dia do engavetamento, o tráfego no trecho funcionava em sistema de pare e siga.

No trecho da rodovia entre Anápolis e Abadiânia, na região Central de Goiás, segundo informe divulgado pela concessionária no último dia 25 - dia do acidente -, passava por obras de fresagem e recomposição do revestimento asfáltico.

A empresa não informou que o serviço teria sido concluído, mas, por meio de nota, disse que “não há obras programadas com intervenção no pavimento nesta quarta-feira (27)”.

“As obras de recuperação de pavimento são executadas nas rodovias do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins de forma contínua. Neste trecho em específico onde ocorreu o acidente (km 419 da BR-414), não há nova programação de obras, após a conclusão dos trabalhos no local. Em caso de nova intervenção, estas serão informadas por meio dos canais de comunicação oficiais da concessionária”, informou a Concessionária.

Relembre

O acidente ocorreu na segunda-feira (25) e envolveu três caminhões e 15 carros. Até o momento, foram confirmadas quatro mortes, sendo uma criança, e outras 18 pessoas ficaram gravemente feridas, segundo o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria sido causado por um motorista de caminhão que não teria conseguido frear e atingiu os outros veículos. Ainda de acordo com a polícia, foi feito teste do bafômetro no condutor e o resultado foi negativo para embriaguez.

Vítimas

Até o momento quatro mortes foram confirmadas pela PRF. Três delas morreram ainda no local do acidente e uma chegou a ser levada para o hospital. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) de Anápolis, e do resgate da Ecovias do Araguaia prestaram socorro às vítimas.

As vítimas identificadas até o momento são:

Maria Flor, 6 anos, de Niquelândia;

Lucivânia Marcelino, 48 anos, de Iporá;

Valdemir Tibúrcio, 52 anos, de Iporá;

Hermes Avelino, 65 anos, de Anápolis.

Feridos

Nove feridos foram levados para o Hospital Estadual de Anápolis Doutor Henrique Santillo (Heana), e um homem de 65 anos morreu. De acordo com o último boletim que foi divulgado na tarde desta quarta-feira (27), dos oito sobreviventes, cinco pacientes já receberam alta, uma mulher de 74 anos, segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratar uma contusão no pulmão e uma paciente de 44 anos, vai precisar passar por uma cirurgia por causa de fratura no fêmur. Uma jovem de 23 anos, foi transferida para um hospital da rede privada.

Duas crianças foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica Doutor Lineu Gonzaga Jaime, e depois encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ambas receberam alta hospitalar ainda na segunda-feira (25).

Nota Ecovias do Araguaia

A Ecovias do Araguaia esclarece que não há obras programadas com intervenção em pavimento hoje, 27, na rodovia BR-414.

Reforçamos ainda que, no momento do acidente - ocorrido no km 419 da BR-414 -, a obra que estava em execução estava sinalizada, de acordo com os manuais técnicos aplicáveis.

As obras de recuperação de pavimento são executadas nas rodovias do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins de forma contínua. Neste trecho em específico onde ocorreu o acidente (km 419 da BR-414), não há nova programação de obras, após a conclusão dos trabalhos no local. Em caso de nova intervenção, estas serão informadas por meio dos canais de comunicação oficiais da concessionária.