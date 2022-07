Concreto do viaduto da T-63 não foi comprometido, dizem especialistas

Os técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) confirmaram nesta terça-feira (19) que o incêndio não comprometeu a integridade do Viaduto João Alves de Queiroz, na Avenida T-63, em Goiânia. Entretanto, os especialistas afirmam que será necessário reforçar o concreto da estrutura.

Segundo a Seinfra, a equipe técnica deve usar uma argamassa “especial” para ampliar a proteção dos pilares onde houve maior concentração de fogo. Além disso, informou que todas as placas metálicas ACM serão retiradas e substituídas por arte urbana, como determinado pelo prefeito Rogério Cruz.

Por fim, informou que os relatórios definitivos, que estão sendo elaborados pelos técnicos do órgão e por um especialista de tecnologia e concreto, devem ficar prontos até o início da próxima semana. “O que não impede a Seinfra de adiantar as diligências ditas”, afirmaram em nota à imprensa.

Trânsito

Com essas conclusões dos especialistas, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou novas alterações no trânsito do local. O tráfego pela Avenida 85, nos sentidos Setor Serrinha/Centro e Centro/Setor Serrinhas, estarão liberados até às 9h desta quinta-feira (21).

Porém, o trânsito na T-63 pelo elevado do viaduto segue interditado e os motoristas que fazem o trajeto no sentido Setor Pedro Ludovico/Praça Nova Suíça ou saem da avenida 85 e desejam acessar a T-63 terão que usar um desvio, pois o tráfego pela rua S-1 está bloqueado para retirada das placas.

“O pessoal da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) vai retirar as placas do lado do viaduto e [o trânsito] vai estar bloqueado. O pessoal vai ter que continuar na S-1, pegar a T-64, virar à direita na T-15 para adentrar a T-63 novamente”, explica o agente Mariano da SMM. (Confira o vídeo abaixo).

Acidente

No sábado (16), Baltazar Campos David, de 41 anos, suspeito preso por atear fogo no viaduto, foi solto após audiência de custódia. O homem, que foi identificado por câmeras de videomonitoramento, afirmou à Polícia Civil que colocou fogo em um papelão para tentar pegar uma pedra de crack que havia caído no vão da estrutura, ou seja, “foi um acidente”.

Íntegra da nota da Seinfra

A respeito do Viaduto João Alves de Queiroz, localizado no encontro das avenidas T-63 e 85, a Prefeitura de Goiânia informa o que se segue:

Já foram produzidos e enviados os relatórios iniciais, elaborados por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), por perito e por um especialista de tecnologia e concreto. Confirmou-se que o incêndio não comprometeu a integridade do Viaduto da T-63.

Esses pareceres recomendam que se reforce o revestimento externo das faces dos pilares de concreto onde houve maior concentração de fogo.

Para ampliar a proteção externa desses pilares, a equipe técnica utilizará argamassa especial.

A Seinfra continua a trabalhar na retirada das placas metálicas ACM, conforme recomendação técnica e determinação do prefeito Rogério Cruz.

O viaduto que interliga a avenida T-63 permanecerá interditado até que se conclua o serviço nos dois pilares. Só depois disso é que o trânsito será 100% reestabelecido.

O tráfego no anel interno foi liberado na noite de terça-feira (19/07).

Os relatórios definitivos devem ficar prontos até o início da próxima semana, o que não impede a Seinfra de adiantar as diligências ditas nessa nota.

Secretaria Municipal de Infraestrutura - Prefeitura de Goiânia

Leia também:

- Quem é o homem que ateou fogo no viaduto da T-63

- Trincheira do Viaduto da T-63 é liberada nesta terça-feira (19)