Concurso do Ministério de Minas e Energia tem salários de até R$ 5,4 mil; veja como se candidatar

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Ministério de Minas e Energia. São 30 vagas para administradores, com nível superior. O salário inicial da carreira é de R$ 5.488,70, mas pode chegar a R$ 6.255,90.

Das 30 vagas disponíveis, duas são reservados para candidatos com deficiência e seis para pessoas negras. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais na sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília.

Entre as atividades descritas no edital estão "a supervisão, programação, coordenação ou execução especializada, em grau de maior complexidade, referentes a estudos, pesquisas, análise e projetos sobre administração de pessoal, material, orçamento, organização e métodos."

Os interessados precisam realizar a inscrição pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), até o dia 29 de setembro e pagar uma taxa no valor de R$ 76.

Exigências:

De acordo com o edital do concurso, os candidatos devem ter diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Como será a seleção:

A seleção terá uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatória, a qual está marcada para o dia 19 de novembro. A etapa única valerá 120,00 pontos.

As provas objetivas terão a duração de 3h30. Os questionários serão compostos por questões de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos.

Serão 50 questões de conhecimentos básicos:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico Quantitativo;

Legislação e Ética na Administração Pública;

e 70 de conhecimentos específicos:

Noções de Direito Administrativo;

Administração geral;

Administração de recursos materiais;

Administração pública.



Será e eliminado do concurso o candidato que: