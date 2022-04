Concurso do MP-GO registra 17,6 mil inscritos

Com inscrições encerradas em 7 de março, o concurso público para servidores do Ministério Público de Goiás (MP-GO) registrou 17.653 inscritos, entre ampla concorrência, negros e pessoas com deficiência. A informação foi divulgada nesta terça-feira (12) pela organização do certame, a Fundação Getúlio Vargas.

O certame oferece 35 vagas, distribuídas em 9 cargos diversos (confira abaixo o número de inscritos por cargos). A aplicação das provas objetivas e discursivas será no dia 1º de maio, em Goiânia.

Além dos exames, os candidatos passarão por avaliação de títulos. A homologação do concurso está prevista para o dia 22 de agosto deste ano.

Inscrições e vagas

Analista contábil – 699 inscritos (5 vagas)

Analista em edificações - Arquitetura e Urbanismo – 526 inscritos (2 vagas)

Analista em informática – 315 inscritos (1 vaga)

Analista em serviço social – 329 inscritos (1 vaga)

Analista jurídico – 3.977 inscritos (2 vagas)

Assistente administrativo – 4.032 inscritos (6 vagas)

Assistente de informática – 682 inscritos (3 vagas)

Assistente programador – 276 inscritos (4 vagas)

Secretário assistente – 6.817 inscritos (11 vagas)