Concurso para escolha do mascote do Mutirama acaba dia 1º de maio

Termina no dia 1º de maio, o prazo para inscrição ao concurso de desenho que irá definir o mascote do Parque Mutirama, um dos principais espaços de lazer da capital. A iniciativa, da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), é aberta a pessoas de qualquer idade. As três propostas finalistas serão submetidas à votação popular através das redes sociais da Prefeitura de Goiânia e do Mutirama. O resultado será conhecido no dia 13 de maio.

Presidente da Agetul, que é responsável pela gestão do parque, Valdery Júnior lembra que o Mutirama, inaugurado há 53 anos, ainda não possui uma identidade visual, a exemplo de outros parques ao redor do mundo, como a Disney World, nos Estados Unidos, e o Beto Carrero, em Santa Catarina, no Sul do Brasil. “Senti a necessidade de algo que represente o Mutirama, que sua memória afetiva seja resgatada”, explica. Desde que o concurso foi aberto no dia 31 de março, vários trabalhos foram inscritos e há uma grande mobilização na rede pública de ensino.

Não há cobrança de taxa para participar do concurso e cada participante pode apresentar uma única proposta. Interessados devem acessar o link disponível na bio do Instagram da Prefeitura de Goiânia, preencher a ficha de inscrição, o termo de autorização de uso da imagem e inserir o PDF com o desenho até o dia 1º de maio. O mesmo link dá acesso ao edital do certame.

Todos os trabalhos inscritos serão avaliados entre 2 e 7 de maio por uma comissão julgadora definida pela Agetul que irá escolher os cinco finalistas a partir da criatividade, da originalidade, da qualidade estética e da adequação ao tema, ou seja, ao Parque Mutirama. Caberá ao prefeito Rogério Cruz definir os três que irão para o crivo popular. O vencedor será definido por votação nas redes sociais através de “curtidas” até o dia 11 de maio, às 16 horas.

PREMIAÇÃO

Além de assinar a nova marca do parque, o escolhido vai ganhar um kit profissional de desenho e hospedagem com acompanhante em um hotel de Caldas Novas. “Estou motivado”, comemora Valdery Júnior. A definição do mascote abre possibilidades para a comercialização de souvenirs com a identidade do Mutirama.

Idealizado pelo ex-prefeito Iris Rezende Machado em seu primeiro mandato como prefeito de Goiânia, o Mutirama, como lembra Valdery Júnior, é o único parque gratuito do mundo. A medida, anunciada no final do último mandato de Iris Rezende, que morreu em 2021, foi mantida na atual gestão. Localizado na área central da capital, o parque atualmente possui 24 brinquedos em operação. Várias gerações de goianienses guardam na memória momentos de lazer no espaço.